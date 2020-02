Phoebe Waller-Bridge ya se ha ganado los corazones de los espectadores de medio mundo gracias a geniales trabajos como ‘Killing Eve’, ‘Crashing’ y, especialmente, una ‘Fleabag’ que ha trascendido su condición de serie televisiva para convertirse en un auténtico fenómeno. Pero este 2020, la reina catódica dará el salto de la pequeña a la gran pantalla como guionista en uno de los estrenos más esperados del curso cinematográfico actual.

Este no es otro que ‘Sin tiempo para morir’; la nueva película basada en las aventuras del eterno James Bond, en la que Waller-Bridge figura como uno de los cuatro coguionistas acreditados junto a Neal Purvis, Robert Wade y el también director del filme Cary Joji Fukunaga. Un fichaje sobre el que la escritora ha hablado durante una entrevista en “The Chris Evans Breakfast Show”.

La ganadora del último Globo de Oro a la mejor actriz en una serie de musical o comedia ha explicado que estaba montando ‘Fleabag’ cuando recibió la llamada de la productora Barbara Broccoli.

Waller-Bridge también comentó cuál fue su tarea durante la escritura de lo nuevo de 007; básicamente, aportar su granito de arena a un proceso creativo colectivo.

“Me pidieron pulir diálogos y ofrecer diferentes alternativas. Me dieron algunas escenas y, después, fue en plan, puedes escribir algunas alternativas para esto, o tienes otra idea sobre qué podría ir en el medio o cómo podría terminar. Y después tan sólo les daría opciones y varias escenas, y podrían coger lo que quisieran. Pero había mucha gente escribiendo; el director también fue guionista. Y hubo unos cuantos guionistas más antes”.

Cabe destacar que uno de los grandes responsables del desembarco de Phoebe Waller-Bridge en el proyecto es el mismísimo Daniel Craig; fan y férreo defensor del trabajo de la británica. Hace unos meses, la última encarnación de James Bond respondió con dureza a un periodista que sugirió en una pregunta que el fichaje de la guionista podría estar relacionado con incrementar el cariz “inclusivo” de la franquicia. Craig fue así de contundente:

“Mira, estamos hablando sobre el género de Phoebe, lo que es jodidamente ridículo. Es una guionista excelente. ¿Por qué no deberíamos tener a Phoebe en Bond? Sé hacia dónde vas, pero no quiero tener esa conversación. Sé lo que estás intentando hacer, pero está mal. Está completamente mal. Es una guionista cojonuda. Una de las mejores guionistas inglesas. Es simplemente brillante. Me fijé en ella desde la primera ‘Fleabag’, y después vi ‘Killing Eve’ y lo que hizo con ella, y tan sólo quise contar con su voz. Es única. Somos privilegiados de tenerla a bordo.”