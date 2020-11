La provincia se prepara para la temporada de verano con una página web que busca llegar a turistas de todo el mundo, pero con traducciones muy particulares.

El sitio web de Turismo de la provincia de Córdoba (www.cordobaturismo.gov.ar) fue furor en las redes sociales este lunes, luego que comenzaran a multiplicarse las capturas de pantalla de la página en sus versiones en otros idiomas, debido a que las traducciones son insólitas.

“Sierras Girls” en lugar de Sierras Chicas, o “Nerd”, por Nono, son algunas de las localidades que aparecen en inglés, con un nombre que nada tienen que ver con la original.

Sierras Chicas también aparece como «Garotas Sierras» en portugués, mientras que la localidad de Salsipuedes aparece en inglés como «Get out if you can».

Insólitas traducciones de la página de Turismo de Córdoba.

Mientras la provincia se prepara para recibir turistas e intenta llegar al público mundial, esto provocó una ola de memes y reacciones en las redes sociales.