Hace ya tres años del estreno de la cuarta temporada de ‘Sherlock’ y los fans de esta serie británica todavía siguen esperando la llegada de la quinta. Lo curioso es que sus responsables comentaron tras el lanzamiento de la tercera que ya tenían pensada la trama tanto para la cuarta como para la quinta, pero todo hace pensar que los planes han cambiado mucho desde entonces.

A continuación vamos a repasar todo lo que se sabe hasta ahora de la quinta temporada de ‘Sherlock’, desde cómo han ido evolucionando las noticias al respecto hasta el estado actual de una nueva tanda de episodios que quizá nunca lleguemos a ver. Mientras tanto, nos queda la versión de ‘Drácula’ que los responsables de ‘Sherlock’ acaban de estrenar.

La temprana confirmación y las dudas posteriores

Como apuntaba más atrás, Steven Moffat aprovechó el por aquel entonces inminente estreno del ultimo episodio de la tercera temporada para desvelar sus planes de futuro:

Mark Gatiss y yo hemos empezado a elaborar las tramas de lo que podríamos hacer en el futuro. Hemos dibujado todas las tramas de la cuarta y la quinta temporada. Las ideas que tuvimos ese día creo que son las mejores que hemos tenido.

Luego hubo ciertos problemas para organizar las agendas de todos los implicados, lo cual llevó a la realización de un episodio especial que se emitió el 1 de enero de 2016, estrenándose la cuarta temporada justo un año después. Fue entonces cuando empezaron a surgir las dudas sobre una quinta tanda de episodios tras unas declaraciones de Moffat:

Si esta fuese la última vez, -no tenemos planeado que así pero podría ser, es posible-, podríamos acabar ahí. No podríamos haber terminado la serie en ninguna otra de la temporadas porque siempre acababan con increíbles cliffhangers.

Eso si, apenas unos meses después afirmó que seguía trabajando con la idea de que ‘Sherlock’, aunque Andrew Scott, que interpreta a Moriarty en la serie, también destacó que la serie no iba a volver durante al menos dos años más para mantenerla fresca. El plazo ha acabado y, por desgracia, seguimos sin noticias concretas sobre que ya se hayan puesto manos a la obra.

De hecho, Gatiss y Moffat han estado bastante ocupados durante este tiempo con ‘Drácula’, serie en la que empezaron a trabajar a mediados de 2017, aunque el impulso definitivo llegó a finales de 2018 cuando BBC dio luz verde a la misma. Habrá que ver si su lanzamiento les deja ahora libres para volver a pensar en ‘Sherlock’, si prefieren continuar adelante con ‘Drácula’ o si simplemente se centran en un proyecto nuevo.

Benedict Cumberbatch y Martin Freeman

Benedict Cumberbatch es uno de los actores más solicitados de los últimos años, por lo que encontrar un hueco en su agenda siempre va a ser complicado, pero es que a Martin Freeman tampoco le falta precisamente el trabajo y no se lleva demasiado bien con la fama, pero sobre todo con las exigencias de los fans.

En marzo de 2018 llegó a declarar que “ha dejado de ser divertido” hacer la serie por la presión que sentía por parte de los fans, siendo respondido poco después por Cumberbatch de forma bastante contundente:

Es bastante patético si eso es todo lo que hace falta para que no quieras tener contacto con tu realidad. ¿Por las expectativas? No sé. No tengo que estar necesariamente de acuerdo… Hay un nivel de obsesión donde [los fans] se apoderan de la franquicia a pesar de que somos nosotros quienes la estamos haciendo. Sencillamente, eso no me afecta del mismo modo, debo decir.

Esperemos que esa aparente disputa se haya solucionado amigablemente, pero desde luego no invita a pensar que Cumberbatch y Freeman estén deseando volver a trabajar juntos. Además, el segundo dejó muy claro en una entrevista concedida en agosto de 2019 que no iba a ser precisamente fácil convencerle para hacer una quinta temporada:

Si es algo realmente especial y es algo realmente jugoso e interesante, entonces creo que estaría abierto a ello. (…) Siempre ha sido como un evento y si hacemos más, tiene que estar a la altura. No podemos volver con algo que no sea muy bueno. Tendría que sentirse como algo muy muy especial. Es ese tipo de serie.

No cierra la puerta, pero quizá sea también una forma de quedar bien para que no se le señale a él como el responsable de que no haya más ‘Sherlock’. Por su parte, Cumberbatch tiene que empezar a rodar en breve la esperada secuela de ‘Doctor Strange’ y tiene varios proyectos más confirmados, pero siempre ha sonado más dispuesto a volver a Baker Street que Freeman.

Para matar el gusanillo

Si no puedes esperar más para ver nuevos casos de ‘Sherlock’, siempre te queda la opción de ver alguna de las otras muchas adaptaciones del mítico personaje creado por Arthur Conan Doyle. Los amantes de las series de televisión tienen varias opciones, desde ‘Elementary’, la cual sin duda se hizo por la enorme popularidad alcanzada por la serie de Moffat y Gatiss. Protagonizada por Jonny Lee Miller y Lucy Liu, cuenta con siete temporada y 154 episodios que, sin lugar a dudas, os mantendrán ocupados durante un buen tiempo.

Sin embargo, nadie en la pequeña pantalla se había asociado tanto a Sherlock Holmes como Jeremy Brett, aún hoy el favorito de muchos. Su debut se produjo con ‘Las aventuras de Sherlock Holmes’ en 1984, recuperando al personaje en otro puñado de series de corta vida, la ultima de ellas ‘Las memorias de Sherlock Holmes’ en 1994. Su fallecimiento apenas un año después nos dejó sin más casos investigados por Brett.

En la gran pantalla tenemos que remontarnos unos cuantos años más hasta 1939 para encontrar ‘El perro de los Baskerville’, primera de las múltiples ocasiones en las que Basil Rathbone se metió en la piel de este carismático detective. Ya en 1959 fue Peter Cushing el que ofreció una interpretación memorable adaptando la misma historia -recuperando el personaje en 1968 para una serie de televisión-, pero si buscáis un acercamiento diferente pero fascinante al personaje ni se os ocurra dejar pasar la magnífica ‘La vida privada de Sherlock Holmes’.

El último acercamiento cinematográfico memorable al personaje vino de la mano de Guy Ritchie en 2009 con Robert Downey Jr. Al frente del personaje. Con un enfoque más moderno, se trata de un gran pasatiempo que dio pie a una secuela bastante inferior. Cada cierto tiempo se habla de una posible tercera entrega que actualmente está en manos de Dexter Fletcher, responsable de la reciente ‘Rocketman’.

Si buscáis encontraréis más versiones, desde adaptaciones directas -ojo a la infinidad de cortometrajes mudos entre 1921 y 1923 con Eille Norwood metido en la piel del incasable detective- hasta versiones libres de lo más diferentes entre sí. Desde la maravillosa ‘El moderno Sherlock Holmes’ liderada por Buster Keaton hasta el inolvidable Doctor House interpretado por Hugh Laurie.