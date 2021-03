El secretario de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, Alejandro Severini, dio detalles sobre las acciones en cuanto a la vacunación contra el Covid-19 y dijo que “no queremos tener vacunas guardadas, queremos la vacuna en el brazo de la gente”.

Con respecto al Operativo de Vacunación consideró que se está llevando delante de acuerdo a lo planificado y según la dotación de vacunas recibidas de Nación. “A finales de esta semana estaríamos terminando las dosis que hemos recibido y a la espera de más; cerca del 97% del personal de salud fue vacunado con la primera dosis, y estamos aplicando la segunda dosis. En los próximos días estaríamos completando todo el sector de salud. Y estamos vacunando a mayores de 75 años, empezamos con la Capital y seguimos con los nodos en otros departamentos”, aseguró el funcionario.

Al ser consultado sobre la llegada de la segunda ola del virus, Severini señaló que “viendo la experiencia del hemisferio norte con la segunda ola, que hizo estragos, tenemos una alerta aún mayor. No depende de la vacuna, por eso no nos podemos relajar, depende del comportamiento humano; es decir, debemos seguir cuidándonos y acatando la decisión en cuanto a la etapa epidemiológica día a día. A raíz de esto, con el COE iremos habilitando o restringiendo actividades de acuerdo a la cantidad de casos con el objetivo de que no se nos sature el sistema de salud”.

“En la etapa invernal, estamos en lugares cerrados por el frío y eso genera la posibilidad de que, si hay virus circulando, pueda permanecer en el aire. No debemos descuidarnos; si tenemos síntomas consultar inmediatamente para hacer los bloqueos, para que la enfermedad no se propague aceleradamente”, indicó.

Severini se mostró preocupado por la nueva cepa brasileña y dijo que “está presente en todos los estados de Brasil y al ser un país vecino tenemos altas probabilidades de que ingrese a la Argentina; por eso hay normas restrictivas con PCR negativo y aislamiento”.

Recomendaciones

Asimismo, el secretario de Medicina Preventiva, indicó que, tal como se viene indicando desde el principio de la pandemia, “lo más efectivo para evitar la propagación del virus es el uso correcto del barbijo, lavado frecuente de manos, no llevar la mano a la cara y el distanciamiento físico, respetar en las filas un metro y medio por persona. Frente a los síntomas, consultar inmediatamente sean leves o no. Si uno establece un diagnóstico rápido uno cuida a la familia”.

Por último, destacó el trabajo de los equipos de salud, ya que “tratamos de hacerlo de la mejor manera, sobre todo para los grupos que por su edad queremos no solo vacunarlos, sino tratarlos con respeto y contención. Lo estamos haciendo en Capital y en todas las localidades del interior, yo he participado personalmente en Valle Viejo, en Fray Mamerto Esquiú y la zona sur del departamento Ambato y realmente en todos los lugares la gente sale contenta y el personal se porta de manera excelente. Soy un agradecido de estar al frente de una campaña tan importante”.