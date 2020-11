El secretario de Medicina Preventiva y Promoción en Salud del Ministerio de Salud, Dr. Alejandro Severini, brindó detalles de las acciones y recordar las medidas preventivas contra el Covid-19 y, además, explicó el trabajo que se realiza en la lucha contra las enfermedades de Dengue y Chagas.

El secretario de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, Dr. Severini, habló de algunos aspectos a tener en cuenta para fortalecer el sistema inmunológico de nuestro cuerpo y dijo que “estamos promoviendo que la gente, más allá de la circunstancia por la pandemia, prepare el organismo y cuerpo; primero para prevenir enfermedades y si nos tocara contraerla; estar lo más sano posible. Es decir, llevar una vida sana, que tiene que ver con alimentarnos bien, con mucha fruta y verdura, tomar una buena cantidad de agua y hacer actividades al aire libre por lo menos en el fondo de la casa, la idea es mover el cuerpo”.

“Cuando uno está en una situación de aislamiento, por lo general recurre mucho a la heladera, por eso se debe evitar el abuso de la ingesta de hidratos de carbono e hidratarnos bien con mucha agua. Además, mantener una salud, tanto espiritual como mental adecuada. No estar pendiente de las noticias, buscar influencias más agradables”, manifestó.

Hacerse los controles

El secretario de Medicina Preventiva y Promoción, remarcó la necesidad de que la comunidad no deje de lado el cuidado ante otras enfermedades, sobre todo las personas con patologías crónicas, y dijo que “a las personas que tienen enfermedades crónicas deben hacerse controles y no descuidar la continuidad de la vacunación de los niños. La idea es que más allá del virus la población debe seguir su vida en esta nueva realidad”.

“Se ve que la gente al tener miedo, no quiere salir, no va al médico y, en realidad, debe concurrir con todos los cuidados. Por eso, buscamos en Catamarca la manera que haya controles como en los barrios, hemos determinado centros sanitarios que atienden la patología habitual y otros con la patología respiratoria para que no se mezclen. La idea es que el proceso de la salud no se detenga y nos tenemos que adaptar a esta nueva normalidad y en base a la Etapa de Convivencia del momento, debemos ver las actividades que podemos hacer”, señaló.

Severini aconsejó a la comunidad mantener la calma; y no hacer reuniones, evitar las aglomeraciones de gente, ya que así son menos las posibilidades de contagiar al otro.

Dengue y Chagas

En relación a estas enfermedades estacionales de esta época, Severini explicó que durante todo el año se trabajó en distintas estrategias para el control de estas enfermedades. La campaña de descacharrado se lleva adelante continuamente en trabajo articulado con los municipios. Insistió en el cuidado que debe tener cada persona ya que los criadores de mosquitos, son en el 85%, domiciliarios y remarcó que “venimos trabajando con un programa de descacharrado, como ya volvió el calor, tanto a nivel de la Capital como en el Interior y se ha trabajado con los municipios a los fin de que tengan su propia dotación y grupo de personas que son los que van llevar las acciones de bloqueo y control de foco. Para esto se hicieron capacitaciones y cada municipio se está dotando de maquinaria para las fumigaciones. Entre todos debemos lograr que la comunidad no acumule cacharros de agua, es decir todos debemos colaborar para no juntar agua que es donde nace el mosquito que vive en los domicilios”. Se recomienda evitar todo aquel elemento que pueda contener agua, aun siendo pequeño.

Con respecto al Chagas, el médico recalcó que “estamos trabajando en el control del vector y continuamente estamos vigilando con la intensidad si la vinchuca circula y en la medida que conocemos vamos a hacer las fumigaciones”.