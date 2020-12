Lo confirmó a Cadena 3 el productor de 100% Cuarteto, Marcelo Ludueña. «Fue un gran avance para la industria», agregó. El próximo lunes se reunirán para acordar los protocolos.

El empresario precisó que salieron «muy conformes» del encuentro con las autoridades del Gobierno provincial, quienes reconocieron que «hubo un mal entendido interno» en la redacción del comunicado sobre autorizaciones y prohibiciones publicado el pasado viernes.

«Lo del 31 de marzo está suspendido y se dejó de lado. No va a ser así. Puede haber recitales, shows musicales y demás durante todo el verano. Fue un mal entendido en un acta al pronunciarse», ratificó Marcelo Ludueña.

Además, aclaró que extendieron las habilitaciones para espectáculos de hasta tres músicos (sólo se permitían unipersonales) en la Ciudad de Córdoba. «Esto beneficiará a los músicos para que puedan volver a trabajar», agregó.

Consultado sobre los próximos pasos a seguir, anunció la suspensión de la movilización por parte de los referentes del cuarteto que estaba programada para la tarde del miércoles 9 de diciembre.

«Y quedamos volver a reunirnos el lunes para estudiar y elaborar el protocolo, sobre el porcentaje de ocupación de acuerdo a la capacidad máxima del lugar», añadió.

También señaló que la Provincia solicitará a la Nación salir del Decreto de Necesidad y Urgencia que está vigente hasta el 20 de diciembre y poder habilitar antes más personas en los escenarios.

Respecto a los festivales, aseguró que «no se tocó el tema», pero que el encuentro «fue un gran avance para toda la industria de la música, y no sólo para el cuarteto».

Cabe destacar que minutos después de comenzado el encuentro, el presidente de la Cámara de Discotecas de Córdoba, Adrián Collado, se retiró en medio de gritos y portazos.

«Nos manifestaron que no era nuestra reunión, que no estábamos invitados, cuando el 90% de los shows y bailes se hacen en nuestros locales. Por ejemplo, en Carlos Paz los bailes se hacen en Khalama (un boliche). ¿Cómo se va habilitar una cosa y no la otra? Hay un desconocimiento total», apuntó Collado en diálogo con la prensa.