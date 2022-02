Información oficial actualizada sobre COVID-19. Semana Epidemiológica Nº7.

El COE para la prevención de Coronavirus y Dengue informa que hasta el día 20 de febrero de 2022, el Ministerio de Salud aplicó un total de 890.581 vacunas, de las cuales 7.193 se aplicaron en la última Semana Epidemiológica (Fuente: NOMIVAC). Con estas dosis, se ha alcanzado el 85,9% de la población total de la provincia vacunada con esquema de dos dosis. La Dirección de Epidemiología continúa con la carga tardía de datos correspondientes a vacunación en zonas de escasa conectividad y de SE anteriores.

En cuanto a las pruebas diagnósticas, se detalla que se llevan procesados 144.583 test PCR y 333.019 test de Antígenos en Catamarca. Es decir, que en la Provincia se realizaron desde el inicio de la pandemia 477.602 test para detectar COVID-19. De dicha cifra, 2.513 test (347 PCR y 2.166 Antígenos) corresponden a la semana epidemiológica Nº7 (13 al 19 de febrero).

Teniendo en cuenta la sumatoria de nuevos casos y a las personas recuperadas o fallecidas, hasta el cierre de la Semana Epidemiológica N°7, 1.274 casos se consideran activos. En la semana Epidemiológica N°7 se registraron 615 contagios.

En la semana epidemiológica N°7 fallecieron 10 personas de entre 51 y 93 años. De las 10 personas que murieron, el 90% padecía de alguna patología de riesgo asociada a COVID y el 70% no tenía vacunas o no tenía esquema completo de vacunación. El total de fallecidos hasta el momento es de 843.

Con respecto a la circulación de variantes, se informa que se recibieron resultados de 40 muestras (correspondientes a las SE4) enviadas por la Dirección Provincial de Laboratorio al Instituto ANLIS Malbrán de Buenos Aires para su secuenciación. Se confirma que 31 muestras arrojaron resultado positivo para la variante Ómicron y el resto de las muestras se encuentra aún en estudio o no fue posible obtener secuencia.

Datos generales – 21 de febrero de 2022:

Vacunación COVID19

• Dosis aplicadas: 890.581

• Dosis aplicadas en la última semana: 7.193

Semana Epidemiológica N°7:

• Contagios – Semana Epidemiológica Nº7: 615

• Fallecidos – Semana Epidemiológica Nº7: 10

• Total fallecidos: 843

• Casos activos: 1.274

Dengue

• Casos: 1

Fuente: Ministerio de Salud de Catamarca.