Turno Matutino – Horarios a cumplir en todas las canchas, 9.30 y 11.00 horas
CANCHA 9 DE JULIO
9 DE JULIO – C.E.C. (SUPER MASTER)
ASTRADA – REV «B» (GRADUADOS)
CANCHA 1 BANCO CATAMARCA
BCO CATAMARCA – CIRCULO MEDICO (SUPER MASTER)
FOMENTO – C.E.C «B» (GRADUADOS)
CANCHA POL.RETIRADOS
POL.RETIRADOS – NINO (SUPER MASTER)
REV.»A» – MADERERA (GRADUADOS)
CANCHA 3 NINO
TESORIERI – BCO NACION (SUPER MASTER)
LIBERAL – POL.RETIRADOS (GRADUADOS)
LIBRES
GRADUADOS: C.E.C «A»
SÚPER MÁSTER: LIBERAL
Turno Vespertino: canchas de 2 partidos: 15.00 y 16.30; canchas de 3 partidos: 14.00, 15.30 y 17.00
CANCHA 1 CEC
C.E.C – NINO (MASTER)
SIND. VIAL – ASTRADA (SUPER MAXI)
BCO NACION – CIRCULO MEDICO (UNICA)
CANCHA 3 NINO
GENERAL PAZ – SIND.VIAL (SUPER SENIOR)
GENERAL PAZ – LIBERAL (SENIOR)
ASTRADA – LIBERAL (UNICA)
CANCHA BCO CATAMARCA
SALTA CENTRAL – SANTA CRUZ (MAXI)
SOEM – JUV. DE LA FALDA (UNICA)
CANCHA 2 NINO
FOMENTO – REV (SUPER MAXI)
C.E.C. – SAN RAMON (MAXI)
EL AUTENTICO – REV (UNICA)
CANCHA 2 POL.POLICIAL
POLICIAL – EL AUTENTICO (SENIOR)
9 DE JULIO – LA ESTACION (SUPER MAXI)
FOMENTO – NINO (MAXI)
CANCHA SIND. VIAL
SIND. VIAL – 9 DE JULIO (MASTER)
GENERAL PAZ – MADERERA (SUPER MAXI)
BCO CATAMARCA – SANTA CRUZ (UNICA)
CANCHA 9 DE JULIO
9 DE JULIO – TESORIERI (SUPER SENIOR)
9 DE JULIO – SAN LORENZO (SENIOR)
TESORIERI – BCO CATAMARCA (SUPER MAXI)
CANCHA DON SEGUNDO
CAI.SA – ODONTOLOGOS (SUPER SENIOR)
CAI.SA – SOEM (SENIOR)
GENERAL PAZ – MADERERA (MAXI)
CANCHA CIRCULO MEDICO
CIRCULO MEDICO – PIRQUITAS (SENIOR)
NINO – EL AUTENTICO (SUPER MAXI)
EL AUTENTICO – REV (MAXI)
CANCHA SALTA CENTRAL
SALTA CENTRAL – C.E.C. (SUPER SENIOR)
TESORIERI – SOEM (MAXI)
POL.RETIRADOS – TESORIERI (UNICA)
CANCHA FILIAL 26
DEP. JUVENTUD – POL.RETIRADOS (SUPER SENIOR)
DEP. JUVENTUD – ASTRADA (SENIOR)
SOEM – SAN LORENZO (SUPER MAXI)
CANCHA SOEM
SOEM – LOS AMIGOS (SUPER SENIOR)
UTA – 9 DE JULIO (MAXI)
DEP. JUVENTUD – GENERAL PAZ (UNICA)
CANCHA 1 INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE – POL.RETIRADOS (SENIOR)
SANTA CRUZ – ODONTOLOGOS (SUPER MAXI)
ODONTOLOGOS – UTA (UNICA)
CANCHA 1 POLI POLICIAL
C.E.C. – CIRCULO MEDICO (SUPER MAXI)
CIRCULO MEDICO – UTHGRA ( MAXI)
CAI.SA – C.E.C. (UNICA)
CANCHA CHACARITA
LOS AMIGOS – SAN RAMON (SUPER MAXI)
LIBERAL – INDEPENDIENTE (MAXI)
INDEPENDIENTE – MADERERA (UNICA)
CANCHA POLICIAS RETIRADOS
LIBERAL – UTA (SUPER MAXI)
JUV. DE LA FALDA – CAI.SA (MAXI)
LOS AMIGOS – SAN LORENZO (UNICA)
SANTA CRUZ SANTA CRUZ EL AUTENTICO MASTER
MADERERA ODONTOLOGOS SENIOR
PIRQUITAS POL.RETIRADOS MAXI
CANCHA LOS AMIGOS
LOS AMIGOS – CIRCULO MEDICO (MASTER)
LOS AMIGOS – SALTA CENTRAL (SENIOR)
CHACARITA – 9 DE JULIO (UNICA)
CANCHA MASCAREÑO
BANCO NACION – INDEPENDIENTE (MASTER)
BANCO NACION – FOMENTO (SUPER SENIOR)
BANCO NACION – LA ESTACION (SENIOR)
CANCHA CORONEL DAZA
CHACARITA – POLICIAL (SUPER MAXI)
ODONTOLOGOS – BCO NACION (MAXI)
SIND. VIAL – NINO (UNICA)
CANCHA SARMIENTO
UTA – SAN LORENZO (SUPER SENIOR)
DEP.JUVENTUD – SALTA CENTRAL (SUPER MAXI)
SALTA CENTRAL – LA ESTACION (UNICA)
CANCHA PARQUE DAZA
REV – NINO (SUPER SENIOR)
REV – C.E.C. (SENIOR)
POL.RETIRADOS – JUV.DE LA FALDA (SUPER MAXI)
CANCHA 3 INDEPENDIENTE
PIRQUITAS – UTHGRA (SUPER MAXI)
DEP.JUVENTUD – BCO CATAMARCA (MAXI)
POLICIAL – UTHGRA (UNICA)
CANCHA JUVENTUD LA FALDA
JUV. DE LA FALDA – FOMENTO (SENIOR)
BCO NACION – CAI.SA (SUPER MAXI)
POLICIAL – SAN LORENZO (MAXI)
LIBRES
MASTER: GENERAL PAZ
SENIOR: SAN RAMON
UNICA: FOMENTO ,
SUPER SENIOR: CIRCULO MEDICO
Fuente: El Chasqui Digital