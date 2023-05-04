Turno Matutino – Horarios a cumplir en todas las canchas, 9.30 y 11.00 horas

CANCHA 9 DE JULIO

9 DE JULIO – C.E.C. (SUPER MASTER)
ASTRADA – REV «B» (GRADUADOS)

CANCHA 1 BANCO CATAMARCA

BCO CATAMARCA – CIRCULO MEDICO (SUPER MASTER)
FOMENTO – C.E.C «B» (GRADUADOS)

CANCHA POL.RETIRADOS

POL.RETIRADOS – NINO (SUPER MASTER)

REV.»A» – MADERERA (GRADUADOS)

CANCHA 3 NINO

TESORIERI – BCO NACION (SUPER MASTER)
LIBERAL – POL.RETIRADOS (GRADUADOS)

LIBRES
GRADUADOS: C.E.C «A»
SÚPER MÁSTER: LIBERAL

Turno Vespertino: canchas de 2 partidos: 15.00 y 16.30; canchas de 3 partidos: 14.00, 15.30 y 17.00

CANCHA 1 CEC

C.E.C – NINO (MASTER)
SIND. VIAL – ASTRADA (SUPER MAXI)
BCO NACION – CIRCULO MEDICO (UNICA)

CANCHA 3 NINO

GENERAL PAZ – SIND.VIAL (SUPER SENIOR)
GENERAL PAZ – LIBERAL (SENIOR)
ASTRADA – LIBERAL (UNICA)

CANCHA BCO CATAMARCA
SALTA CENTRAL – SANTA CRUZ (MAXI)
SOEM – JUV. DE LA FALDA (UNICA)

CANCHA 2 NINO

FOMENTO – REV (SUPER MAXI)
C.E.C. – SAN RAMON (MAXI)
EL AUTENTICO – REV (UNICA)

CANCHA 2 POL.POLICIAL
POLICIAL – EL AUTENTICO (SENIOR)
9 DE JULIO – LA ESTACION (SUPER MAXI)
FOMENTO – NINO (MAXI)

CANCHA SIND. VIAL

SIND. VIAL – 9 DE JULIO (MASTER)
GENERAL PAZ – MADERERA (SUPER MAXI)
BCO CATAMARCA – SANTA CRUZ (UNICA)

CANCHA 9 DE JULIO

9 DE JULIO – TESORIERI (SUPER SENIOR)
9 DE JULIO – SAN LORENZO (SENIOR)
TESORIERI – BCO CATAMARCA (SUPER MAXI)

CANCHA DON SEGUNDO

CAI.SA – ODONTOLOGOS (SUPER SENIOR)
CAI.SA – SOEM (SENIOR)
GENERAL PAZ – MADERERA (MAXI)

CANCHA CIRCULO MEDICO

CIRCULO MEDICO – PIRQUITAS (SENIOR)
NINO – EL AUTENTICO (SUPER MAXI)
EL AUTENTICO – REV (MAXI)

CANCHA SALTA CENTRAL

SALTA CENTRAL – C.E.C. (SUPER SENIOR)
TESORIERI – SOEM (MAXI)
POL.RETIRADOS – TESORIERI (UNICA)

CANCHA FILIAL 26

DEP. JUVENTUD – POL.RETIRADOS (SUPER SENIOR)
DEP. JUVENTUD – ASTRADA (SENIOR)
SOEM – SAN LORENZO (SUPER MAXI)

CANCHA SOEM

SOEM – LOS AMIGOS (SUPER SENIOR)
UTA – 9 DE JULIO (MAXI)
DEP. JUVENTUD – GENERAL PAZ (UNICA)

CANCHA 1 INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE – POL.RETIRADOS (SENIOR)
SANTA CRUZ – ODONTOLOGOS (SUPER MAXI)
ODONTOLOGOS – UTA (UNICA)

CANCHA 1 POLI POLICIAL

C.E.C. – CIRCULO MEDICO (SUPER MAXI)
CIRCULO MEDICO – UTHGRA ( MAXI)
CAI.SA – C.E.C. (UNICA)

CANCHA CHACARITA

LOS AMIGOS – SAN RAMON (SUPER MAXI)
LIBERAL – INDEPENDIENTE (MAXI)
INDEPENDIENTE – MADERERA (UNICA)

CANCHA POLICIAS RETIRADOS

LIBERAL – UTA (SUPER MAXI)
JUV. DE LA FALDA – CAI.SA (MAXI)
LOS AMIGOS – SAN LORENZO (UNICA)

SANTA CRUZ SANTA CRUZ EL AUTENTICO MASTER
MADERERA ODONTOLOGOS SENIOR
PIRQUITAS POL.RETIRADOS MAXI

CANCHA LOS AMIGOS

LOS AMIGOS – CIRCULO MEDICO (MASTER)
LOS AMIGOS – SALTA CENTRAL (SENIOR)
CHACARITA – 9 DE JULIO (UNICA)

CANCHA MASCAREÑO

BANCO NACION – INDEPENDIENTE (MASTER)
BANCO NACION – FOMENTO (SUPER SENIOR)
BANCO NACION – LA ESTACION (SENIOR)

CANCHA CORONEL DAZA

CHACARITA – POLICIAL (SUPER MAXI)
ODONTOLOGOS – BCO NACION (MAXI)
SIND. VIAL – NINO (UNICA)

CANCHA SARMIENTO

UTA – SAN LORENZO (SUPER SENIOR)
DEP.JUVENTUD – SALTA CENTRAL (SUPER MAXI)
SALTA CENTRAL – LA ESTACION (UNICA)

CANCHA PARQUE DAZA

REV – NINO (SUPER SENIOR)
REV – C.E.C. (SENIOR)
POL.RETIRADOS – JUV.DE LA FALDA (SUPER MAXI)

CANCHA 3 INDEPENDIENTE

PIRQUITAS – UTHGRA (SUPER MAXI)
DEP.JUVENTUD – BCO CATAMARCA (MAXI)
POLICIAL – UTHGRA (UNICA)

CANCHA JUVENTUD LA FALDA

JUV. DE LA FALDA – FOMENTO (SENIOR)
BCO NACION – CAI.SA (SUPER MAXI)
POLICIAL – SAN LORENZO (MAXI)

LIBRES

MASTER: GENERAL PAZ

SENIOR: SAN RAMON

UNICA: FOMENTO ,

SUPER SENIOR: CIRCULO MEDICO

Fuente: El Chasqui Digital

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