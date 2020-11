Ayer a la tarde se llevó a cabo el acto de colación de grado y posgrado virtual de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca.

El evento, que se transmitió a través de UNCA TV, fue presidido por la vicerrectora de la UNCA, Dra. Elina Silvera de Buenader, y la decana de la Facultad de Humanidades, Mgter. Patricia Breppe. Estuvieron presentes también el vicedecano de Humanidades, Lic. Orlando Abarza; el secretario académico, Prof. Román Gordillo, y otras autoridades de la universidad.

Fueron 48 los egresados en total, 43 de carreras de grado y cinco de posgrado, correspondientes al Doctorado en Ciencias Humanas.

En el comienzo del acto se designaron a la abanderada y escoltas de la Facultad de Humanidades. La abanderada designada fue Mariana Macarna Moreno, de la carrera de Licenciatura en Trabajo Social; la primera escolta Araceli Trabazo, de la carrera de Profesorado en Inglés; y la segunda escolta Agustina Lourdes Barrionuevo, de la carrera de Profesorado en Letras.

De Patricia Breppe

Luego de que hablara en representación de los egresados la profesora Mariana Díaz, del Profesorado en Inglés, hizo uso de la palabra la decana Patricia Breppe.

“Hoy la Facultad de Humanidades celebra en este año 2020 su segundo acto de colación virtual. En esta oportunidad lo hace no solo en el nivel de grado sino también en el de posgrado –expresó al inicio-. Entregamos a la comunidad catamarqueña y regional un grupo de profesionales formados en las disciplinas de las Humanidades y de las Ciencias Sociales. Sabemos que mayoritariamente ustedes se van a incorporar al sistema educativo en todos sus niveles de formación, y esto implica que van a poder utilizar todas esas potencialidades analíticas e interpretativas aprendidas durante este trayecto formativo para renovar su pensamiento académico en este contexto que estamos atravesando de una pandemia global. Una pandemia que pone a toda la humanidad en un movimiento total en todas sus dimensiones societarias. Nosotros sabemos que las Humanidades y las Ciencias Sociales están particularmente convocadas en este tiempo excepcional para generar las transformaciones necesarias que se van a configurar en esta sociedad de la pos pandemia”.

Añadió: “Los paradigmas que han analizado durante su trayecto académico apuntan a incluir nuevos saberes a partir de procesos de reconocimiento. Y eso nuevos saberes provienen de una pluralidad de voces, de miradas que tienen a su vez tradiciones políticas diversas y activismos provenientes de movimientos y de organizaciones sociales, comunitarias, ecológicas, políticas, en relación con los más diversos temas que hacen a la cuestión social contemporánea. De allí provienen todas esas voces y esa pluralidad seguramente es la que va a enriquecer el proceso de generación y de producción del conocimiento”.

“Quiero destacar en este año particularmente el trabajo de nuestros no docentes y de nuestros docentes, que a través de diferentes responsabilidades han permitido las articulaciones académicas. Finalmente quiero felicitarlos a todos ustedes y a cada uno de ustedes en particular por este logro tan importante, que no es solamente de carácter personal y profesional, sino que también lo es de carácter familiar”, concluyó.

De Silvera de Buenader

La vicerrectora Silvera de Buenader, por su parte, manifestó: “El rectorado de la Universidad Nacional de Catamarca tiene el honor de saludar a los nuevos egresados de nuestra querida Facultad de Humanidades. Esta facultad que tiene la esencia de la creación de la Universidad Nacional de Catamarca, que es parte fundamental en la construcción de nuestra querida casa de altos estudios y que tiene en su rica historia la tradición y la significación que es para los catamarqueños la formación de nivel superior. Esta rica historia nunca debe ser olvidada, tiene que florecer en la esencia del día a día de nuestra querida facultad”

“Hoy vivimos en el marco de una pandemia que nos hizo volver hacia nosotros mismos para reflexionar qué queremos para el día a día de nuestra vida –agregó-. Las Humanidades deben permitirle al ser humano reflexionar y ayudarlo en un momento tan difícil como el que estamos viviendo. No es desde la desesperanza sino desde la esperanza de donde resurgirá la humanidad en la pos pandemia. La Facultad de Humanidades tiene la esencia del ser catamarqueño, tiene que reflexionar sobre esta sociedad que a veces se la describe como sufrida. A mí me parece que nosotros tenemos que cambiar la mentalidad de vernos en ese estado, tenemos que hacer resurgir es espíritu alegre, progresista de quienes vivieron en nuestra provincia. Tenemos que sacar a Catamarca de la anomia, tenemos que ser históricamente felices, tenemos que volver a la alegría del catamarqueño”.

“Felicito a los egresados que han elegido las carreras que se dictan en la Facultad de Humanidades, en particular a aquellas que están relacionadas con la Educación, porque tenemos que reivindicar a la docencia, porque la docencia es la que nos hará libres”.

Los egresados

Los egresados son, por el Profesorado de Inglés: DIAZ, Mariana; NIEVA, Pedro Ariel; MERCADO, María Lorena; MANSILLA, María de los Ángeles; PASCUAL, Viviana Inés y RIVERO, Evelin Stefanía.

Por el Traductorado Público Nacional en Inglés: BARROS, Tania Daniela; RAMIREZ RUIZ, María Laura y SIAREZ MIÑAURA, Gabriela Soledad.

Por el Profesorado en Historia: OGAS, Ramón Antonio; ELIZONDO, José Iván y GUZMAN, Noelia María del Valle. Por la Licenciatura en Historia: CORONEL, Miriam del Carmen.

Por la Licenciatura en Trabajo Social: OLMOS, Marcelo Exequiel y OVEJERO, Dayana Anabella.

Por el Profesorado en Geografía: GOMEZ, María Laura.

Por el Profesorado en Filosofía de Ciencias de la Educación: JUAREZ, Ermelinda Soledad; ROBLES, Alba Rosa y SOSA, Gerardo Javier.

Por el Profesorado en Ciencias de la Educación: PIZARRO, Andrea Fernanda; VILLACORTA, Claudia Maricel; MACEDO, Ana Guadalupe; MOLINA, Dayana Gisel; MARTINEZ, Lourdes Gabriela; GORDILLO, María Celeste; ORTIZ, Fernando Ariel; CARRIZO, Melani Stella y VELARDEZ, Abigail Daniela.

Por la Licenciatura en Ciencias de la Educación: HIDALGO, Brenda y RUSCONI, Paula María.

Por la Licenciatura en Turismo: SALAS, Roberto Antonio.

Por la Licenciatura en Gestión Educativa: GARAY TOLEDO, Gabriela Soledad.

Por la Licenciatura en Psicopedagogía: SILVA, Rita del Valle; CABANILLAS, María Eugenia; CLAVELL, María Luz; NAVA, Johana Eliana Marisol; LAMBERT, María Viviana; VALENTI, María Cecilia; CHINAO, Claudia Paulina; JOTALLAN, Nicolás Dardo Rubén; ALDERETE ANDINA, Diana María; JIMENEZ, Natalia Soledad y VARELA, Carolina Alejandra.

Por el Doctorado en Ciencias Humanas: ARGIBAY, Edgardo Julio Fabián; LEDESMA TUROWSKI, Liliana Tamara del Milagro; GARNICA, Naim; ACOSTA, Gustavo Ramón y Arce, Luis Gerardo Franco.