El intendente de la Capital Gustavo Saadi lanzó hoy el programa oftalmológico municipal “Te veo bien”, una asistencia destinada a personas que necesiten de la utilización de anteojos recetados y no cuenten con la cobertura médica de una obra social o prepaga.

En la oportunidad, Gustavo hizo entrega de manera simbólica de los primeros anteojos recetados a dos alumnos del Sistema Municipal de Educación, que fueron previamente evaluados por el área oftalmológica del municipio, dando como resultado a necesidad del uso de anteojos .

“Te veo bien” se hace en el marco del programa “Tu Capital te Cuida” y tiene como objetivo promover y fortalecer el desarrollo de políticas sociales de salud. Desde la Subsecretaría de Acción Social se argumentó la implementación de este programa fundamentando que “lo que se verifica es que, las personas de escasos recursos y que vivan en situaciones vulnerables, y tengan la necesidad de mejorar la calidad de visión, se las asistirá con la entrega de anteojos recetados, ya que no cuentan con los recursos necesarios para costear los mismos”. reciban niños, adolescentes, adultos mayores y personas con alguna discapacidad. El beneficio alcanza a niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad“de escasos recursos”.

La Subsecretaria de Acción Social y la Subsecretaria de Salud en conjunto, trabajaran en la entrega de anteojos y cristales a quienes hayan cumplimentados los estudios oftalmológicos. Se realizarán informes y formularios médicos que justifique el beneficio. La entrega, se realizará en ópticas habilitadas por la Subsecretaria de Acción Social. Se emitirán a los beneficiarios titulares de la indicación médica.

METODOLOGIAS DE ENTREGAS

Validez de recetas médicas: Las mismas no podrán tener una antigüedad mayor a los seis (6) meses al momento de la realización de los anteojos. La presentación de la documentación será acreditando la identidad del beneficiario, es condición suficiente para la autorización de su entrega. A fin de evitar duplicidad en el mismo, próximamente se le proveerá a su Óptica de un sistema de chequeo.

La prestación contempla una variedad de armazones estándar de material acrílico con sistema Flex en sus patillas. Los mismos serán exhibidos al beneficiario en cada óptica en que el mismo lleva a cabo su entrega.

Se otorgará un par de anteojos por año calendario a cada beneficiario y a quienes el oftalmólogo les indicase graduaciones en dos distancias, (visión lejana y visión cercana) en una misma receta. El cupo anual del beneficiario es indelegable y no acumulativo por el no uso del mismo.