Con la presencia del Gobernador de la Provincia, Raúl Jalil, el Intendente, Guillermo Ferreyra y el Rector del IES Edgardo Gordillo, se inauguró la nueva sede de los estudios de la Radio IES Estanislao Maldones, que, por medio de un convenio junto al Ministerio de Educación, la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú es la encargada de administrar esta nueva etapa.

Hoy lleva el nombre de “Radio Fray” bajo su dial FM 106.9mhz, que mediante el convenio tendrá una variada programación, destinada principalmente a una audiencia joven.

La radio cuenta con una reluciente estructura con estudio central, sala de grabación, sala de espera y toda la última tecnología para una eficiente transmisión de calidad.

En primera instancia del acto la Directora de la Radio, Ivana Díaz, expresó su total agradecimiento por la confianza para su cargo en este nuevo espacio, además remarcó el gran trabajo que llevan adelante el grupo de jóvenes, en su mayoría estudiantes del IES Maldones, que hoy tienen la posibilidad de lucirse en un nuevo espacio del municipio.

Seguidamente el Lic. Gordillo agradeció al municipio y afirmó que la radio será creadora de grandes profesionales, a la vez de sentirse orgulloso por el espacio que usarán estudiantes tanto de Fray Mamerto Esquiú como del valle central, que también eligen el IES Maldones como herramienta para su formación profesional.

Finalmente, el Intendente Ferreyra, dejó en claro que esta radio es un sueño que se está cumpliendo. Nace por una decisión política a nivel nacional, que en su momento Cristina Fernández de Kirchner incentivó a multiplicar las voces, sin duda este es uno de los pilares fundamentales para la continuidad de la radio. Fray tiene muchos jóvenes idóneos que en su momento no han tenido la opción complementar su educación mediante la practica porque no tenían un medio para hacerlo, hoy está y está al alcance de todos. No es una competencia contra otras emisoras, venimos a ser una voz más que necesita Fray Mamerto Esquiú, esta es la radio de todos.

El acto contó con la presencia de la Secretaria Académica del IES Maldones, Agustina López, reconocido locutor Luís Yacante que además es profesor del IES, empresarios de medios radiales, como FM Estilo y FM La Casona, Alejandro Pontífice corresponsal de Radio Valle Viejo, periodismo local, el Cura Párroco Pbro. Carlos Robledo que bendijo las instalaciones; los concejales Antonio Arpires y Ramón Guerrero, funcionarios del Ejecutivo Municipal y vecinos

