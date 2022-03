DIJO QUE “NO CONOCE” LA FIRMA

La diputada provincial Natalia Saseta (PRO), una de las impulsoras del proyecto para que se declara de interés legislativo una charla de “Educación Financiera” que dio el trader Edgar Adhemar Bacchiani en Red Star el año pasado, ahora se despegó del empresario, aseguró que no conoce a la empresa, apuntó contra el Gobierno y los periodistas.

“No puedo hablar de la credibilidad de una financiera porque no la conozco, no trabajé ni tampoco tengo una inversión ahí. Sí entiendo que hay mucha gente que comprometió sus ahorros y sus bienes para invertirlos y que todavía está con la expectativa de cobrar. También hay muchas empresas como ésta que cerraron sus puertas o tienen complicaciones para poder pagar, y veo que hay una mirada hacia una sola, me parece injusto. Esto nos está perjudicando a todos los catamarqueños”, aseguró Saseta en declaraciones a Radio Ancasti.

“Cuando vemos que el Gobierno destaca como un logro propio los índices de construcción que encabezamos en Argentina, hoy nos vemos afectados en una baja del 60% de las construcciones. Entonces podemos ver que no es un logro de Raúl Jalil, tenemos que ser críticos”, remarcó.

Saseta, sin embargo, recordó el proyecto que presentó junto a Diego Figueroa el año pasado. “Nosotros promulgábamos la educación financiera y pedíamos una declaración para el señor Adhemar Bacchiani porque nos pareció muy interesante su charla, donde explicó la importancia de las criptomonedas”, dijo.

“Nos parece importante porque a partir de esa charla y de empezar a hablar de emprendedurismo financiero es que empezamos a darle herramientas a los catamarqueños para que por sí solos puedan emprender un negocio con las criptomonedas. Nuestro fundamento fue que cada uno pueda tener una oportunidad, sin depender de que el Estado te dé un trabajo o ser pariente de alguien del Gobierno, sino que cada uno pueda ser independiente”, dijo.

Para Saseta, el Gobierno “quiere subestimar a los catamarqueños”. “Todos tienen muy en claro quiénes son los que especulaban con la financiera. Qué más que una foto de los parientes del Gobernador en la financiera. Creo que las explicaciones las tienen que dar ellos, no nosotros. Igualmente me parece que entrar en este juego de ‘quién tiene vínculos y quién no’ lo único que hace es perjudicar a los catamarqueños, que nos piden que dejemos de pasarnos la pelota. La preocupación tiene que ser darle a la gente la confianza de ahorrar en un sistema creíble. Hay mucha gente que buscó vivir un poquito mejor y decidió invertir, porque tenemos un Gobierno que todos los días nos afecta el bolsillo”, reclamó.

Fuente: El Chasqui Digital