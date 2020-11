Diego Jiménez y su mujer Matilde vivieron una odisea para trasladar a su hija de 12 años, paciente oncológica, desde Tucumán a Santiago del Estero, donde vive la familia.

El lunes pasado, la familia viajó a Tucumán para que la niña realizara su tratamiento contra el cáncer y cuando intentaron volver, los hicieron esperar dos horas en la frontera bajo el sol. .

“Yo la traigo siempre y nunca me hace problema. ¿Aquí, en Termas, me van a hacer problema? Me la llevo caminando”, aseguró Diego que le dijo al policía que impedía pasar. Entonces, bajó del vehículo y la trasladó caminando cinco kilómetros.

Según detalló Infoba, Abigail tiene un tumor en la pierna izquierda con el que lucha desde hace cinco años. En 2016, la nena fue trasplantada y, en 2019, tuvo una recaída.

De acuerdo con el relato que hicieron sus padres al medio El Termeño, cuando salieron de Santiago de Estero, los dejaron pasar sin problema. Cuando quisieron volver, les impidió ingresar a su provincia.

“Le pedía que queríamos pasar porque ya hacía bastante calor, encima los bichos…. Pero el policía decía que esperaba orden de Santiago para que pudiéramos pasar. Fue muy feo lo que vivimos con mi hija y cómo está ella ahora. Se asustó muy mucho con el tema de los bichos y tenía miedo de que se le infectaran las piernas”, dijo Matilde al medio El Termeño.

https://www.facebook.com/watch/?v=370835877667151