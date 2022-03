Categoría Única

Tesorieri 1 (Juan Chumbita) – UTA 2 (Julio Figueroa, Sergio Luna); UTHGRA 1 (Marcos Diarte) – Banco Nación 1 (Exequiel Pugliese); Santa Cruz 6 (Julio Prida-4, Jonathan Cano, Julio Lencina) – Las Pirquitas 1 (Jorge Sánchez); CAISA 4 (Rodrigo Bazán-2, Sergio Andrada y Daniel Romero) – Nino C. 0; Atl. Policial 2 (Walter Silva, David Acosta) – Astrada 4 (Adrián Salles, Carlos Puig, Cristian Coria); La Estación 2 (Lucas Espinoza, Federico Tejeda) – El Auténtico 4 (Cristian Barrionuevo-2, Damián Dandi, Cristian Díaz); Gral. Paz 0 – 9 de Julio 3 (Nolberto Amador-2, Daniel Romero); Chacarita 3 (Walter Vega, Marcos Tapia, Aníbal Nieva) – Soc. Fomento 0; C. Médico 3 (Fernando Demarez, Lucas Moya, Pablo Aguirre) – Dep. Juventud 0; Liberal A. 1 (Diego Carranza) – Estudiantes 0; Comercio 2 (Mario Condori, José Romano) – Bco. Catamarca 5 (Ramón Acuña-2, Víctor Cárdenez-2, Enzo Arréguez); REV 4 (Lucas Villagra-2, Javier Roldán, Iván Guzmán) – San Lorenzo 2 (Luis Armas, Cristian Nieva); Sind. Vial 3 (César Mazzuco-2, Jorge Lobo) – Salta Central 1 (Marcos Bazán); Independiente 1 (José Gordillo) – Maderera C. 3 (Claudio Zamorano, Hernán Sosa, Nelson Rivarola).

Categoría Maxi

Bco. Catamarca 1 (Roberto Rivarola) – Las Pirquitas 2 (Hugo Aragón-2); REV 1 (Darío Cejas) – Los Amigos 1 (Lucas Bazán); Salta Central 0 – San Ramón 2 (Cristian Nieva, Jorge Barrionuevo); Independiente 0 – Sind. Vial 0; El Auténtico 1 (Carlos Palacios) – Social Rojas 0; Atl. Policial 3 (Javier Luna-2, Carlos Brizuela) – Liberal A. 1 (Mario Falcón); Chacarita 0 – UTA 0; C. Médico 3 (Julio Savio-3) – Nino C. 3 (Carlos Sosa, Cristian Castillo, Jorge Aybar); Maderera C. 1 (Roger Nieva) – Astrada 1 (Adrián Villagra); CAISA 4 (Gustavo Rizo-2, Luis Macedo, Julio Leiva) – Comercio 0; Juventud (LF) 2 (Mario Carrizo-2) – Soc. Fomento 4 (Juan Martínez-2, Rubén Juárez, Rafael Salas)-Uthgra 3 – Policías Ret. 0; Soem 1 – 9 de julio 0

Categoría Súper Maxi

UTHGRA 0 – 9 de Juli0 0; Independiente 2 (Ramón Gordillo, Eleuterio Palavecino) – Santa Cruz 1 (Sergio Lencina); Atl. Policial 3 (José Avellaneda, Julio Bayón, Sergio Moreschini) – CAISA 0; Los Amigos 2 (Claudio Agüero, José Álvarez) – Comercio 4 (Ramón Agüero-2, Walter Caro, Augusto Rayano); Bco. Catamarca 3 (Pedro Lobo, Ricardo Mancini, Manuel Olas) – San ramón 2 (Jorge Bazán, Juan Silva); Las Pirquitas 1 (Nicolás Escobedo) – REV 3 (Néstor Campos-2, Mariano Correa); Salta Central 1 (Walter Romero) – Estudiantes 7 (Walter Vega-5, Luis López, Luis Agüero); San Lorenzo 0 – Dep. Juventud 0; Liberal A. 2 (Ramón Figueroa, Manuel Barrionuevo) – Maderera C. 0; El Auténtico 0 – La Estación 0; Banco Nación 2 (Walter Giménez, Juan Gregorat) – Soc. Fomento 2 (Claudio Herrera, Juan Guanco); Pol. Retirados 0 – UTA 2 (Juan Martínez, Héctor Alderete); Chacarita 1 (Juan Vega) – Juventud (LF) 0; Soem 0 – C. Médico 6; Tesorieri 0 – Social Rojas 6.

Categoría Senior

UTHGRA 3 (Pedro Ibañez-2, Carlos Leiva) – Independiente 0; Maderera C. 0 – Las Pirquitas 4 (Álvaro Alfaro Domínguez-2, Raúl Acevedo, José Robledo); San Lorenzo 2 (José Cano, Juan Acosta) – Astrada 2 (Julio Villalba, Rubén Rosales); Dep. Juventud 0 – Nino C. 2 (Héctor Várela, Roberto Garribia Marini); Atl. Policial (S) – Soc. Fomento ; Los Amigos 1 (Víctor Salgado) – SOEM 0; Banco Nación 6 (Luis Carrizo-3, Adrián Fedullo, Orlando Saavedra, Fabián Del Valle) – Social Rojas 1 (Luis Rodríguez); CAISA 6 (José Azurmendi-3, Lisandro Arcuri, Roberto Luna, José Martínez) – Juventud (LF) 4 (Walter Monzón-3, Marcelo Cruz); C. Médico 8 (Sergio Castillo-4, Germán Werner-2, Hernán Carrizo-2) – Salta Central 3 (Daniel Espeche-3); 9 de Julio 0 – Pol. Retirados 1 (Rubén Vergara); Rev 5 – Gral Paz 0; Tesorieri 2 – C.E.C. 3.

Categoría Súper Senior

Gral. Paz 1 (Jesús Aguirre) – Nino C. 2 (Víctor Agüero-2); Santa Cruz 1 (Héctor Cativa) – C. Médico 3 (Juan Narváez, Ceferino Coronel, Luis Luján); Independiente 2 (Emilio Calderón, Víctor Bazán) – El Auténtico 2 (Ramón Olivera, Carlos Vega); CAISA 0 – Banco Nación 2 (Rafael Narváez, José Ovejero); Comercio 0 – Sind. Vial 1 (Jorge Jalile); Fomento 2 – Uta 0; Tesorieri 2 – Los Amigos 0

Categoría Master

Independiente 6 (José Arroyo-2, Antonio Albarracín-2, Martín Brizuela, Hugo Rojas) – Gral. Paz 0; El Auténtico 1 (Alberto Díaz) – Liberal A. 1 (Víctor Pérez); Los Amigos 0 – Bco. Catamarca 3 (Gilberto Carrizo-2, Luis Toledo); Banco Nación 0 – Nino C. 2 (Roque Olmos, Domingo Seco); C. Médico 0 – Comercio 4.

Categoría Súper Master

Pol. Retirados 0 – UTA 7 (Manuel Bazán-4, René Vega, Oscar De La Barrera, Rafael Clavero); Soc. Fomento 0 – Bco. Catamarca 4 (Roque Silva-2, Federico Sosa, Marcelo Zanotti); Comercio 4 (Carlos Salcedo-3, Jorge Carrizo) – 9 de Julio 0.

Categoría Graduados

Los Amigos 0 – Pol. Retirados 2 (Héctor Tecilla-2); REV B 3 (Marino Ferreira-2, Raúl Quinteros) – Astrada 1 (Humberto Rueda); REV A 2 (Pedro Barrera, Miguel Córdoba) – C. Médico 1 (Juan García); Maderera C. 2 (Hugo Moya, José Nieva) – Comercio B 4 (Fernando Moreschini-2, Julio Agüero, Enrique Medina).

La que viene: sábado 12-03-22

15ta. Fecha del Anual “Dr. Maximiliano Brumec”

CATEGORÍA ÚNICA

Bco. Catamarca – C. Médico

Dep. Juventud – Chacarita

Soc. Fomento – REV

San Lorenzo – CAISA

Nino C. – Liberal A.

Estudiantes – Atl. Policial

Astrada – Santa Cruz

Las Pirquitas – La Estación

El Auténtico – UTHGRA

Banco Nación – Gral. Paz

9 de Julio – A. Tesorieri

UTA – Sind. Vial

Salta Central – Independiente

Maderera C. – Juventud (LF)

CATEGORÍA MAXI

San Lorenzo – A. Tesorieri

Banco N. – Juventud (LF)

Soc. Fomento – UTHGRA

Pol. Retirados – Atl. Policial

Liberal A. – Bco. Catamarca

Las Pirquitas – Salta Central

San Ramón – Los Amigos

REV – C. Médico

Nino C. – Comercio

CAISA – SOEM

9 de Julio – Independiente

Sind. Vial – Chacarita

UTA – Maderera C.

Astrada – El Auténtico

Social Rojas – Dep. Juventud

CATEGORÍA SÚPER MAXI

CAISA – Social Rojas

Maderera C. – Atl. Policial

Estudiantes – Liberal A.

REV – Salta Central

Comercio – Las Pirquitas

UTA – Los Amigos

San Ramón – Pol. Retirados

La Estación – Bco. Catamarca

9 de Julio – El Auténtico

Nino C. – UTHGRA

Soc. Fomento – Astrada

Juventud (LF) – Banco Nación

Dep. Juventud – Chacarita

Santa Cruz – San Lorenzo

C. Médico – Independiente

Tesorieri – SOEM

CATEGORÍA SENIOR

Atl. Policial – A. Tesorieri

Soc. Fomento – Los Amigos

SOEM – San Lorenzo

Astrada – 9 de Julio

Pol. Retirados – UTHGRA

Independiente – REV

Gral. Paz – Dep. Juventud

Nino C. – Banco Nación

Social Rojas – C. Médico

Salta Central – Maderera C.

Las Pirquitas – CAISA

Juventud (LF) – Comercio

CATEGORÍA SÚPER SENIOR

Independiente – El Auténtico

Comercio – Sind. Vial

UTA – Soc. Fomento

Los Amigos – A. Tesorieri

Nino C. – Gral. Paz

Banco Nación – CAISA

C. Médico – Santa Cruz

CATEGORÍA MASTER

Liberal A. – Independiente

Bco. Catamarca – El Auténtico

Nino C. – Los Amigos

Comercio – Banco Nación

9 de Julio – C. Médico

CATEGORÍA GRADUADOS

Astrada – Maderera C.

C. Médico – REV B

Pol. Retirados – REV A

Comercio A – Los Amigos

Libres

Categoría Única: Comercio

Categoría Maxi: Santa Cruz

Categoría Master: General Paz

Categoría Graduados: Comercio B

