La secretaria de Inclusión y Economía Popular, María Argerich, anunció este miércoles a través de sus redes sociales que deja el cargo en el Ministerio de Desarrollo Social.

«Hoy me despido con el corazón lleno y la satisfacción de la tarea cumplida», indicó la ahora exfuncionaria en su cuenta de Facebook.

En su publicación, Argerich reconoció que «quedaron cosas por hacer», a la vez que afirmó que «el camino recorrido fue inmenso y con mucha entrega, amor, respeto y compromiso».

«Cuando asumí en abril de 2018 cómo Subsecretaria de Inclusión y Desarrollo me propuse trabajar fuertemente en territorio a la par de cada catamarqueño y catamarqueña, tal como me lo había encomendado la gobernadora Lucia Corpacci», indicó, y agregó: «Reafirmé mi compromiso hace un año gracias al gobernador Raúl Jalil que me honro con el cargo de Secretaria de Inclusión y Economía Popular».

«Agradezco a los ministros por la confianza y me entregó en un nuevo camino», concluyó.

Argerich había asumido como subsecretaria de Inclusión y Desarrollo en abril de 2018, durante la gestión de Lucía Corpacci.