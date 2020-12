Héctor René Barrionuevo desde la vecina provincia de San Miguel de Tucumán en su silla de ruedas, visita Catamarca para cumplir su promesa con la Virgen del Valle.

Un año que muchos queremos dejar en el olvido, un año dónde la pandemia nos alejó de los seres queridos, dónde se perdieron fuentes laborales, dónde nada prácticamente estuvo bien… Lo que sobresale es la Fe una fe que nada ni nadie puede quebrantar.

La historia de éste joven peregrino se define por el mismo «desde que nació», siendo un bebé prematuro de 5 meses de gestación , los médicos no daban esperanzas de vida a su familia, su mamá fiel devota de la Madre del Valle lo encomendó a ella para su salvación, hoy dando gracias x el favor, por el milagro si se quiere llamar así peregrina junto a su hijo ya siendo un hombre.

René no pudo caminar pero eso no lo limita en absolutamente en nada, es un chico fuerte de un corazón enorme como todos quienes lo conocen lo describen.,. el René que es amigo de todos, el que no pierde la sonrisa y el que da ánimos de «no aflojar».

Hace aproximadamente 5 años en aquel 2015 decidió emprender en su silla de ruedas empujada por el mismo ser un «caminante» ser un peregrino más, para dar esas Gracias infinitas a la Virgencita del Valle, acompañado por sus padres, hermanos y sobrinos todos juntos recorren los 260 km desde su casa en el Tucumán natal hacía la Gruta de la Virgen del Valle. Su silla de ruedas está» equipada» varios repuestos de ruedas, unos buenos almohadones y a emprender el viaje ….

En las rutas recorridas siempre algún «compañero» peregrino se le suma a su lado, en cada paraje lo reciben entre abrazos, aplausos y los constantes voces de ánimo «Vamooossss Reeennneeee» sea la hora que sea las rutas se invaden de ese amor enorme, descriptor por el mismo «Es algo que no cabe en el pecho que no puede describirse con palabras» .

Emociona hasta las lágrimas a muchos, una historia que podría ser como la de tantos devotos, está historia hoy trasciende los límites del amor y fe… En esta festividad, en este año por los 400 años del hallazgo de la Sagrada Imagen, un homenaje hacia él por su esfuerzo y perseverancia, es el de estar plasmado en el manto bendito de la Virgen.

René, trae peticiones, trae agradecimientos de muchas personas, de muchos fieles que por diferentes razones no pueden llegar… En esos guantes casi deshechos por el esfuerzo son entregados a la Madre Morena cada año en la Gruta.

Hay mucho por agradecer el mismo lo afirma y este año trae ese mensaje «No importa si andas en silla de rueda, llevas un bastón o tenés cualquier discapacidad física … Con fe todo se puede» «Si ella (por la Virgen) quiere que estés vas a llegar»

René un ejemplo de superación y de Fe.

Nota: María Soto

Fotografía : Raul Raton Gomez