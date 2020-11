En el marco del convenio celebrado entre el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente de la Provincia, a partir del cual Catamarca recibirá financiamiento para ejecutar la construcción de Plantas Depuradoras de Efluentes Cloacales domiciliarios en los departamentos Belén y Ancasti, el Gobernador Raúl Jalil recibió hoy al intendente Rodolfo Santillán quien valoró el aporte y destacó la importancia de las obras para los vecinos ancasteños.

«Acabamos de firmar el convenio con el Gobernador por la obra de cloacas en las Villas de Ancasti, de Anquincila y La Majada, una obra muy importante y largamente esperada por los vecinos, así que nos vamos muy contentos», resaltó el jefe comunal.

A su vez, Santillán estimó que los trabajos iniciarán «en aproximadamente 30 días, estamos viendo algunos temas administrativos, pero ya está todo listo para que comiencen».

De acuerdo con el intendente de Ancasti, las obras beneficiarán a alrededor de la mitad de los vecinos del departamento, unas 2 mil familias. «En la coyuntura que atravesamos por la pandemia, el tema salud es fundamental. Y no podemos hablar de salud si no tenemos cloacas en el departamento Ancasti, sobre todo en la Villa de Ancasti y la villa turística de Anquincila. Si queremos hacer un turismo sustentable tenemos que tener cloacas», remarcó Rodolfo Santillán.Cabe recordar que la construcción de las Plantas Depuradoras de Efluentes Cloacales Domiciliarios en las localidades de Ancasti, Anquincila y La Majada tienen un presupuesto de $99.553.910 y un plazo de ejecución de 12 meses.Por último, el jefe comunal comentó que el primer mandatario le comentó que la Provincia brindará un auxilio económico para realizar refacciones en el Hospital de La Majada. En la ocasión, también estuvieron presentes la ministra de Planificación y Modernización, Susana Peralta, el secretario de Modernización del Estado, Juan Pablo Dusso, y el senador departamental Ariel Cordero.Suspensión de las PASOPor último, Rodolfo Santillán comentó que dialogó con el Gobernador sobre el próximo proceso electoral y volvió a solicitarle que se inicien los acuerdos para la suspensión de las PASO.»Yo siempre lo dije, creo que las PASO no son necesarias, sobre todo en este momento, por los gastos que significan, por el contexto de la pandemia. Se lo había pedido anteriormente y hoy le volví a solicitar de que trate que se suspendan las elecciones primarias para 2021. Si bien es cierto que es un tema que hay que conversar y ver con todos los actores, creo que hoy las PASO son inviables», afirmó el intendente de Ancasti.