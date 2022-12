El intendente de Los Altos, Raúl Barot, quien comenzó su gestión hace un año con

las arcas vacías y declaró la emergencia financiera, se convirtió en el primer

intendente de la provincia en emular al Gobierno Provincial otorgando un bono de

20 mil pesos a los agentes de la comuna junto a un aumento de 10 mil pesos. En

este último sentido, luego de que se perciba el incremento, el jefe comunal acordó

con los sindicatos reabrir el diálogo para “dirimir futuros aumentos”.

El jefe comunal acordó con UPCN y ATE que el bono en el municipio del este

catamarqueño de 20 mil pesos sea por única vez, por lo cual es de carácter no

remunerativo y no bonificable. Además, está divido en dos partes: 10 mil pesos en

diciembre y los restantes $10 mil para enero del venidero año. En cuanto al

aumento salarial de 10 mil pesos, que también es no remunerativo y no

bonificable, se otorgará a partir del 1 de enero y, de acuerdo a lo que indicó UPCN,

formará parte del piso salarial para la próxima paritaria. Desde el sindicato que

conduce Claudia Espeche precisaron que, a partir de enero, la base salarial queda

en $73.000.