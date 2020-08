HBO Max ha lanzado el impresionante tráiler final de ‘Raised by Wolves’, su próxima gran apuesta televisiva que cuenta ni más ni menos que con Ridley Scott tras las cámaras. Suyos serán los dos primeros episodios en lo que supone su debut tras las cámaras en una serie norteamericana, y además supondrá una nueva inmersión en la ciencia-ficción, género en el que ha sobresalido con títulos como ‘Alien’, ‘Blade Runner’ o ‘Marte’.

Controlar a los humanos no es tarea fácil

Además, este nuevo adelanto es bastante más claro que el anterior en lo referente a la trama de la serie creada por Aaron Guzikowski, guionista del notable thriller ‘Prisioneros’. Aquí seguiremos a dos androides que han recibido la misión de educar niños humanos en un misterioso nuevo planeta tras la destrucción de la Tierra. Pronto descubrirán que controlar las creencias de floreciente colonia humana es una tarea difícil y traicionera.

Sospecho que otro de los detalles que llamará la atención de muchos espectadores es la presencia de Travis Fimmel en el reparto de la serie. Muy popular gracias a su paso por ‘Vikingos’, aquí tendrá la oportunidad de volver a demostrar su valía. Junto a él también veremos a Amanda Collin, Abubakar Salim, Winta McGrath, Niamh Algar, Felix Jamieson, Ethan Hazzard, Jordan Loughran, Aasiya Shah, o Ivy Wong.

‘Raised by Wolves’ se estrenará en Estados Unidos el próximo 3 de septiembre, mientras que en España tendremos que esperar un poco más, ya que a nuestro país llegará el 10 de septiembre. Conviene además destacar que será en el canal TNT España y no en HBO, la confirmación definitiva de que todas las novedades de HBO Max no se verá aquí de la mano de HBO…