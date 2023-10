Hace diez años, los niños soñaban con ser astronautas, policías, médicos, cantantes o veterinarios -entre miles de profesiones que existen-, pero con la llegada de las redes sociales, son muchos los menores que optan por ser influencers de cara a un futuro.

Según el estudio publicado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fundación FAD Juventud, cuatro de cada cinco jóvenes ya crean su propio contenido en Instagram y TikTok, por lo tanto, no es de extrañar que quieran dedicarse a ello profesionalmente. Sin embargo, aunque a priori para muchos adultos no está considerado como un trabajo formal, ser influencer no es algo sencillo, debido a que se requiere un gran público para transmitir fiabilidad gracias a las capacidades comunicativas.

Por este motivo, al igual que ‘han nacido’ muchas agencias que se han encargado de formar y profesionalizar los perfiles de los potenciales influencers que hoy en día conocemos, para mejorar las habilidades de los jóvenes que quieran dedicarse a ello en un futuro, la Universidad Técnica del Sureste de Carlow (Irlanda) ofrecerá la posibilidad de cursar la licenciatura de ‘Creación de Contenido y Redes Sociales’ a partir de septiembre de 2024.

Este grado académico tendrá asignaturas relacionadas con el diseño gráfico, la edición de vídeo, las relaciones públicas, la psicología social, la ética de los nuevos medios, las habilidades comerciales, la edición de audio, la escritura creativa y los estudios culturales críticos. Además, está planteado para que dure cuatro años.

Y por ahora, esta carrera universitaria dispone de 40 plazas y abrirá las solicitudes el próximo mes de noviembre para la primera titulación de este tipo en el país.

¿Qué opinan los académicos?



La profesora de Medios y Comunicaciones de la institución, Dra. Eleanor O’Leary, explica a la emisora irlandesa RTÉ que los futuros estudiantes saldrán preparados para trabajar por sí mismos como influencers autónomos o para crear contenido para una empresa. Además, tiene claro que ser influencer «es un área que tiene un conjunto específico de habilidades basadas en medios existentes, relaciones públicas y marketing, pero también en un sector nuevo en sí mismo”.

Por otro lado, Irene McCormick, profesora titular de la universidad irlandesa, asegura para The Washington Post que «sabíamos que había un espacio y una necesidad para esto, sólo necesitábamos desarrollar el curso hasta convertirlo en una licenciatura y conseguir su ratificación».

