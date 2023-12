La expresión LOL es un acrónimo en inglés que significa Laughing out loud (que se traduce al español como ‘reírse en voz alta’) que se popularizó en España entre finales de la década del 2000 y principios de la del 2010. Su éxito fue tal que llegó a ser el título de una película francesa que trataba la distancia generacional entre una adolescente y su madre y que, posteriormente, tuvo su adaptación estadunidense protagonizada por Miley Cyrus.

Ahora, los que escribían LOL en redes sociales hace una década están más cerca de la perspectiva de la progenitora en el filme que de la hija, ya que esa expresión está en desuso y se han dado paso a nuevos términos que se usan en X (antes Twitter), Instagram, TikTok o Twitch. Puede que alguna vez te hayas cruzado con una publicación en la que estaba escrito IJBOL y hayas pensado que habían aporreado el teclado al azar, pero nada más lejos de la realidad: IJBOL es el nuevo ‘LOL’ de la generación Z.

El significado de IJBOL

Del mismo modo que ocurría con LOL, se trata de un acrónimo en inglés. En este caso, son las siglas de la frase I just burst out laughing que en español significa ‘acabo de estallar de la risa’. Más o menos, se utiliza en las mismas situaciones que LOL, ya que no deja de ser una forma más de expresar que el individuo en cuestión se está riendo.

La imagen que representa extraoficialmente a IJBOL es la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, que suele reírse de manera espontánea en algunas situaciones, según explican en New York Times.

El origen del acrónimo IJBOL

Dicha expresión se integró como parte del vocabulario de Internet en el Urban Dictionary en 2009. Por lo que su origen está bastante cercano a la popularización del LOL, sin embargo, se ha dado a conocer sobre todo a raíz de 2021, cuando lo comenzaron a usar los fans del K-pop.

De hecho, el resurgimiento del término por parte de las seguidoras de este tipo de música de Corea del Sur invitó a muchos a pensar que se trataba de una palabra coreana. Tanto es así que hay personas que deletrean IJBOL con fonética del idioma asiático cuando, realmente, se pronuncia ‘eej-bowl’.

