‘¿Qué coño está pasando?’ es el título del documental de Netflix que, en una hora y media, reflexiona sobre toda la agenda feminista; pero también es justo lo que nos preguntamos hace casi dos años muchas mujeres, cuando vimos lo que fuimos capaces de hacer el 8 de marzo de 2018.

La marcha morada

Ese día, por primera vez, llenamos las grandes calles y avenidas de las principales ciudades de España en una manifestación pacífica sin precedentes para protestar por todo aquello de lo que estamos hartas: la desigualdad de género en todos los ámbitos de la vida, la violencia machista y el sistema patriarcal.

Las imágenes con las calles abarrotadas y teñidas de morado no solo han quedado en nuestro recuerdo: también dieron la vuelta al mundo, que puso la lupa sobre la jornada que marcó un antes y un después en esta llamada “cuarta ola” feminista.

Pero no es todo tan bonito: a finales de ese año el Tribunal Superior de Justicia de Navarra emitió su sentencia sobre el mediático caso de La Manada: nueve años de prisión por abuso sexual. Y al saber eso, nos enfadamos. Nos enfadamos mucho porque, como bien ha ratificado después el Tribunal Supremo, sí fue una agresión sexual.

Y nos lanzamos otra vez a las calles para protestar. Fue justo en ese momento cuando Rosa Márquez y Marta Jaenes tuvieron la idea de rodar un documental para contar todo lo que estaba pasando en este país.

Las mujeres no solo estábamos descontentas con una justicia que ponía el foco en la víctima en lugar de en (en este caso) los agresores, sino con todo el sistema. Rosa y Marta se pusieron manos a la obra, y recopilaron testimonios de 40 mujeres relevantes de diferentes ámbitos culturales y políticos para hablar sobre todo lo que nos está preocupando a la mitad de la población.

‘Qué coño está pasando’, una obra necesaria que busca concienciar, no hacer campaña

“No nos costó trabajo convencer a ninguna de las mujeres que aparecen en el documental, todas, incluidas las políticas, que tienen una agenda muy apretada, mostraron su predisposición a participar. Nos hizo mucha ilusión entrevistar a feministas cuyo trabajo seguíamos desde hacía años; pero también a esas mujeres anónimas, como las kellys o las supervivientes de violencia machista”, nos cuenta Rosa Márquez.

En ‘Qué coño está pasando’ tienen voz políticas de todas las ideologías, filósofas, escritoras, periodistas, cineastas, economistas, sexólogas, activistas… todas opinando sin pelos en la lengua sobre familia, trabajo, maternidad, cultura y, en definitiva, todos los temas que a las mujeres con conciencia feminista nos hacen pararnos a reflexionar y queremos intentar cambiar.

Para mí ha sido un verdadero placer oír hablar a dos mujeres en concreto: a la filósofa Ana de Miguel, siempre acertada y mordaz en sus reflexiones, poniendo en dedo en la llaga en lo que de verdad nos preocupa, y a María José Jiménez, la Presidenta de la Asociación de Gitanas Feministas por la Diversidad, cuya organización desconocía. Si las declaraciones de María José no te hacen pensar que incluso las propias mujeres, con o sin pretenderlo, también nos autoclasificamos según nuestros privilegios, es que tienes menos corazón que el Hombre de Hojalata.

También es inevitable pararse a pensar con aquellas mujeres que tienen más altavoz mediático como Marta Flich, Laura Baena (fundadora del Club de Malas Madres), Isa Calderón o Henar Álvarez, y con políticas de casi todos los partidos con representación parlamentaria, que no dudan en sincerarse ante la cámara de Rosa y Marta. Es un documental para remover conciencias, no para hacer campaña.

Las directoras apenas se dejan nada en el tintero: la pornografía, la prostitución, los vientres de alquiler, la corresponsabilidad en el hogar, la carta mental, los malos tratos, las agresiones sexuales o el techo de cristal son algunos de los principales asuntos que nos preocupan tanto en el ámbito público como en el privado y que tan bien reflejan en el documental, pero “hablar de todo es casi imposible y seguramente hay cosas se quedaron fuera”.

Un inesperado éxito

“¿Quizá para un futuro, ‘Qué coño está pasando 2’?”, bromea Marta. Ambas cineastas están gratamente sorprendidas por la acogida que está teniendo el documental, y no solo entre mujeres: también entre los hombres. “Siempre hay algún hater en las redes que lo critica sin haberlo visto, pero la gran mayoría nos ha felicitado y alguno incluso nos ha dicho que ha cambiado su punto de vista después de verlo, y eso es lo importante”, dicen, orgullosas.

Y no es para menos. Unos días antes de su estreno en Netflix (25 de noviembre) se proyectó en los cines Renoir, en Madrid: mucha gente se quedó fuera y no pudo acceder a la sala. Aunque la plataforma no hace públicas sus cifras de visionados salvo excepciones concretas, lo cierto es que un día después del estreno ya se había colado en la pestaña de tendencias, y ahora comparte lineal con títulos como ‘El irlandés’ o ‘Historia de un matrimonio‘.

Gracias a Rosa, a Marta, a Carolina y su productora, y a Netflix por regalarnos esta hora y media de testimonios, de reflexiones y de palabras bonitas. Nos vemos el 8 de marzo, compañeras.