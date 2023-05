NICOLÁS ZAVALETA

El presidente del Concejo Deliberante de la Capital pidió que las PASO definan más que las concejalías.

El presidente del Concejo Deliberante de la Capital, Nicolás Zavaleta, respaldó una posible candidatura de Gustavo Saadi como gobernador y pidió que las PASO definan “de gobernador para abajo” para contar con un PJ “más democrático y participativo”.

“A partir de esto que surgió cuando se cerró la lista del partido el sábado nos vimos todos sorprendidos, y por ahí Gustavo reforzó un poco lo que veníamos expresando en cuanto a las diferencias que tiene con la gestión provincial en un montón de temas. Así como ha destacado muchos aciertos de las políticas de Raúl (Jalil), también ha sido muy crítico en muchas. Entonces me parece que es una decisión que Gustavo tiene que pensarla, sobre todo porque está en juego la Ciudad”, señaló Zavaleta en los micrófonos de “Mañana es hoy” (Radio Ancasti 98.5 – lunes a viernes de 10 a 13).

“Como él dice, esto depende de consensos, de charlas, de muchas cosas. Deja abierta una puerta para algo que venimos pidiendo hace mucho tiempo y es que las PASO no sea solamente una herramienta para motorizar a la militancia con los candidatos a concejales y nada más, si no que las PASO se abran y se planteen para elegir cada uno de los cargos electorales que se definen, desde gobernador para abajo”, sostuvo.

“Con esto, probablemente, y a esto lo digo como opinión, Gustavo esté analizando la posibilidad de participar por la gobernación. Me parecería excelente, le daría mucho más volumen a nuestro frente, serviría para democratizar y para plantear las dudas y certezas que tenemos respecto al rumbo de la gestión de Raúl. Y seguramente va a tener el acompañamiento de cientos y miles de militantes y dirigentes de toda la provincia”, vaticinó.

¿Quiebre o fortaleza?

Para Zavaleta, la posible candidatura de Saadi para dirigir la provincia no marcaría una fractura en el PJ, sino un fortalecimiento. “No creo que se vea como un quiebre, creo que se ve como una fortaleza, me parece que estar discutiendo sobre semejantes actores y con Gustavo que sin dudas es el hombre con mayor imagen positiva dentro de nuestro frente, va a fortalecer esto. Pero también es un mensaje claro a la conducción y al manejo de la política, con respecto a las sensaciones de orfandad que por ahí tiene mucha militancia, mucha dirigencia de la Capital y del interior: sienten que nadie del gobierno provincial los escucha, que nadie les abre la puerta ni reciben de buena manera una opinión y se maneja todo de manera vertical, bueno, la gente ve un canal con Gustavo que le permite desempeñarse a lo que uno le gusta para llevar soluciones a sus vecinos, pueblos y militantes. Al no haber quien escuche, bueno, Gustavo de manera espontánea y sin proponérselo se convirtió en el canal a donde desemboca esto, no me parece extraño, es una construcción de Gustavo por su manera de ser”, indicó.

Además criticó que en el PJ “hay dos o tres agasajos” durante el año y “muy poco debates, las puertas no se abren” a los dirigentes.

“Venimos de hace mucho tiempo reclamando un Partido Justicialista mucho más activo, más abierto, mucho más generoso. Entonces ser parte de esto es convalidar ese trabajo que se viene realizando y con el que no nos sentimos identificados. Me parece que tendríamos que haber aprendido un poco de la elección interna que hizo el radicalismo y que lo puso en movimiento a toda la militancia, generando nuevas expectativas, con militancia verdadera en las calles, lo que lo convierte en un actor importante para las elecciones de octubre”.

Dos listas

Finalmente, Zavaleta expresó que espera que en las PASO los militantes del PJ decidan a los candidatos.

“Me imagino que va a haber PASO, tenemos que aprender de los errores y no entendimos la dinámica del año electoral y ayer vimos como en diferentes provincias que se hicieron elecciones los oficialismos pudieron diferenciarse claramente de la nación, acá no logramos eso, no se quiso hacer, ahora con lo del partido sentimos que es un error también, y ya si quieren eliminar las PASO que el último apague la luz”, criticó.

“Espero que haya por lo menos dos listas, yo no puedo creer que en un partido como el peronista no haya dos personas que quieran ser gobernador, dos personas que quieran ser intendentes o diputados provinciales, no me parece lógico. La gente pierde el sueño de participar en las elecciones porque se cierran las puertas constantemente. Si abren, seguramente va a haber un par de listas que va a permitir democratizar, que realmente en cada uno de los cargos la gente vaya, ponga la cara, asuma los compromisos y veamos a quién le reconocen el trabajo realizado y a quiénes no”.

Fuente: El Chasqui Digital