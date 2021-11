Como se puede observar se reconoce el derecho a la desconexión digital, es decir, el derecho a no responder a las llamadas, mensajes o correos recibidos fuera de la jornada de trabajo. Es un derecho del trabajador a no responder, no una prohibición a la empresa de enviarlos.

— Fabián Valero (@FabianValeroABG) February 27, 2019