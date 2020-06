‘Mujeres desesperadas‘ podría ser, perfectamente, una de las series más influyentes de la primera década del siglo. Esta mirada ácida a la vida de un grupo de amas de casa en el ambiente suburbano estadounidense fue uno de los pilares de la revolución televisiva de este siglo. Imitada hasta la saciedad y propiciadora, de hecho, de los realities de la franquicia de ‘Mujeres ricas’.

Por eso, es tan interesante encontrarte con ‘Por qué matan las mujeres’, lo nuevo de Marc Cherry, su creador, que llega hoy a HBO España con una propuesta en la que exploramos de forma paralela tres matrimonios que acaban con una trágica muerte. El quién y el por qué solo logra intuirse en un juego de lucha matrimonial y en la reacción de la mujer ante la traición.

En los años 60 tenemos a Beth (Ginnifer Goodwin), servicial esposa de Rob (Sam Jaeger), que descubre que este le es infiel con una camarera. En los 80 vemos a Simone (Lucy Liu), una socialité cuyo tercer marido, Karl (Jack Davenport), usa el matrimonio para esconder su homosexualidad. Finalmente, en 2019 tenemos el matrimonio abierto de Taylor (Kirby Howell-Baptiste) y Eli (Reid Scott) a cuya casa llega Jade (Alexandra Daddario), la amante de ella.

Tres mujeres, tres épocas

Así, estas tres líneas temporales se entrecruzan durante el metraje de estos diez episodios de su primera temporada haciendo casi imposible que te llegues a aburrir con alguna de las tramas si no te involucras lo suficiente con ellas. Algo que, por lo menos a mí, me ha pasado con la trama de Lucy Liu, que no me termina de convencer.

En cierta medida, ‘Por qué matan las mujeres’ es una serie que podría haber sido hecha fácilmente en esos primeros dosmiles. Comparte las señas de identidad con las otras creaciones de Marc Cherry (‘Mujeres desesperadas’ y ‘Criadas y malvadas‘) lo que incluye la sensación de haberse escrito en esa época… y que ahora mismo eso es insuficiente.

Porque es verdad que Cherry se ha especializado en retratar mujeres y logra vender bien sus ideas gracias a su pluma, manejo del humor y la visión ácida a la vida matrimonial y el machismo que se puede encontrar en él. Pero en una época en el que cada vez hay mayor concienciación sobre el feminismo y lo que significa ser mujer, la propuesta se antoja más vacía de lo que uno espera.

Sobre todo porque estas mujeres están marcadas por la época en una especie de cronología femenina. Beth es la mujer educada para la casa; Simone es la empoderada, la de las “armas de mujer”; Taylor es abogada feminista que goza de su libertad sexual.

Ligera y superficial

Esto no implica que uno no se lo pase bien con la serie. Esta primera temporada de la serie demuestra ligereza y la mezcla de tonos, de conflictos y de épocas está muy bien llevada consiguiendo una cohesión que va más allá de lo visible (como el hecho de ambientar las tres tramas en la misma casona). Algo que hay que agradecer a Marc Webb, director de los dos primeros episodios, que se ocupa tanto de distinguir visualmente lo necesario como de asegurar que estamos viendo la misma serie.

Todo esto llevado por un reparto que, la verdad, ayuda mucho a elevar esta suerte de soap opera para streaming (es originaria de CBS All Access). La lástima es que, si bien es genial ver a Goodwin como la correcta y buena esposa o Liu como la mujer salida directamente de ‘Falcon Crest’ o similar, esta estereotipación no ayuda a sentir la serie como superficial.

Superficial pero efectiva. Porque ‘Por qué matan las mujeres’ tiene los ingredientes suficientes y suficientemente bien llevados, valga la redundancia, como para atrapar al espectador y que estemos deseosos, episodio a episodio, el ver cómo evoluciona nuestra trama favorita.