Lo que empezó como un sueño y con el correr de los días fue tomando fuerza y entusiasmo entre los cientos de simpatizantes del Club Sportivo y Cultural San Martín (CSCSM) de la localidad de Chumbicha podría truncarse ante los condicionamientos impuestos por la Liga Catamarqueña de Fútbol en lo que refiere a las divisiones inferiores, trayendo aparejado que niños que estaban dispuestos a vestir los colores de la institución deportiva queden afuera del proyecto deportivo.

El deseo de participar en Liga empezó a tener, como se dice, “trabas en las rueda”, cuando en la jornada del miércoles se hicieron presentes representantes de la Liga Catamarqueña de Fútbol a los fines de dialogar con la dirigencia de CSCSM, pero también ponerlos en conocimiento de lo acordado en una asamblea realizada el 31 de enero de 2022 y que recién se le informó a la institución el 16 de febrero, si 16 días después de haberlo acordado.

En dicha asamblea había dos cuestiones a tratar, siendo uno de ellas la solicitud de la afiliación del CSCSM y allí exponen que “teniendo en cuenta que se debe proteger a nuestro actual afiliado Ferrocarriles de Chumbicha, en razón de no pretender ‘desvestir un santo para vestir otro’, dicho popularmente, se resuelve afiliar provisoriamente”, para luego manifestar que “como condición no podrá incorporar más de dos pases por divisiones (libres o con sesión directa), de jugadores provenientes del Club Ferrocarriles del Estado, por el lapso de la temporada 2022 y 2023”.

Ante este planteo, la dirigencia del club chumbichano hizo su descargo a los referentes de la Liga y consideraron que esta condición impuesta y sin posibilidad de poder defenderla deja, prácticamente, sin posibilidad de poder sumarse a la Liga Catamarqueña de Fútbol, porque muchos de los chicos que se acercaron al club tenían la ilusión de jugar dado que en el Club Ferrocarriles del Estado no podían hacerlo.

Además, se mencionó que, si bien, el fútbol de primera es una parte del proyecto, también es poder brindarles a los niños y jóvenes de las diferentes categoría una contención a partir del deporte, cumpliendo con uno de los objetivos que persiguen las instituciones deportivas y es inculcar valores a través del deporte.

En otro tramo de la reunión, los representantes de Liga acercaron como “posibles” soluciones dos situaciones. Una sería solicitar a la asamblea que se reúne el 24 de febrero y mediante una nota que se incorporen cinco o seis jugadores de Ferrocarriles al CSCSM, lo cual deja en las mismas situaciones a la institución histórica del futbol catamarqueño como lo es San Martín, dado que no podría completar los equipos de inferiores.

La segunda posibilidad fue, lisa y llanamente, solicitar la desafiliación de la Liga Catamarqueña de Fútbol, a lo que dirigencia reiteró que se los deja “entra la espalda y la pared” y derrumba los sueños de todos los simpatizantes, jugadores y sobre todo de niños y jóvenes que veían en el Club San Martín la posibilidad de empezar o seguir su carrera deportiva.

Sin más que conversar, los representantes de la Liga se retiraron dejando sobre la mesa estás cuestiones para que la dirigencia analice, por lo que en ese mismo momento se empezó a manejar la posibilidad de participar en la Liga Chacarera de Fútbol, esto como opción para que los sueños de los hinchas no se vea truncado.

