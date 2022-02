TRAS EL CASO DEL FEMICIDA DIEGO ORTEGA

Es para conocer sobre el proceso de formación de la fuerza, exámenes psicológicos y el control del Ministerio.

El diputado provincial José ‘Chichi’ Sosa (UCR) presentó un pedido de informes en la Legislatura para conocer detalles sobre el proceso de formación de la Policía de la Provincia y su rol especialmente vinculado a la prevención de situaciones de violencia de género; además del rol del Ministerio de Seguridad en el marco de la ley del Sistema de Seguridad Pública. Surgió tras el femicidio de Cinthia Aranda, quien recibió disparos de su expareja, el policía Diego Gastón Ortega, en la localidad de Saujil a principios de este mes.

Entre los pedidos dirigidos al Ministerio de Seguridad, Sosa solicitó información sobre formación, intervención y prevención de violencias basadas en el género dentro de la Fuerza Policial; como así también vigencia, funcionamiento y aplicabilidad del Sistema Provincial de Seguridad Publica. En esa línea, detalles sobre las materias de formación sobre Política de Género y Diversidad incorporadas en la currícula de la institución educativa policial.

Además, quiere conocer políticas de capacitación permanente del personal policial en su conjunto, información sobre los exámenes psicológicos periódicos y obligatorios; detalles sobre los fondos asignados a la Policía; el rol del Gabinete Terapéutido de la Policía; información sobre el Consejo Provincial de Seguridad Pública y su funcionamiento, al igual que el de los Foros Municipales y Foros Vecinales, que estaban en la ley del Sistema Provincial de Seguridad Pública. En este punto, pide respuestas sobre las demoras en la reglamentación de esa ley, la nº5429/14.

También solicita información sobre el funcionamiento y resultados obtenidos por el Observatorio sobre violencia y seguridad Pública, y detalles sobre el contenido del “Plan Estratégico de Seguridad”.

El diputado cuestionó la reacción del Gobierno en el caso de Ortega, al señalar que haber desplazado a la cúpula policial de Saujil fue una medida “cosmética” y una “puesta en escena”. “Cuando se sancionó la ley N° 5429/14 venía a resolver todos los problemas de la fuerza seguridad hacia dentro y de la sociedad en el combate al delito. Lamentablemente esto no sucedió, no avanzamos y el Gobierno no se hace cargo, solo hace puestas en escena”, cuestionó Sosa en los fundamentos.

Conversatorio de Lebensohn

Desde la idea de “Innovación para una educación con promoción social”, el Instituto Moisés Lebensohn convocó a un conversatorio virtual en el que hubo un centenar de participantes. El coordinador de la Filial, Adolfo Barrientos, destacó como “altamente positivo” el encuentro, “ya que permitió profundizar en aspectos claves de la política educativa tales como la alfabetización tecnológica”. Las presentaciones estuvieron a cargo por Mariela Quispe, Lucía Martínez, Claudia Martínez, Mariana Arroyo y el propio Barrientos.

Fuente: El Chasqui Digital