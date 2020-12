Tal como estaba previsto en la mañana de hoy Eduardo Paulosky (35) fue trasladado de la comisaría a la sede de la Fiscalía de Instrucción de Quinta Nominación, de calle Junin al 600, para ser indagado por el Fiscal Hugo Costilla quien lo investiga por el supuesto delito de abandono de persona agravado. Mientras el acusado, quien está detenido desde el viernes pasado cuando ocurrió el hecho, aguardaba para ser indagado en el interior del edificio judicial, afuera familiares y amigos de la víctima, Jeniffer Santillán, se manifestaron en forma pacifica.

En cuanto al estado de salud de Jeniffer desde la Fiscalía se informó que en esta mañana fue pasada a una sala común donde se recupera favorablemente de los traumas sufridos. Así también se adelanto que ya se solicitó al personal medico que la asiste autorización para tomarle declaración y conocer efectivamente lo que sucedió momentos previos, durante y posteriores al vuelco del utilitario ocurrido el viernes a la siesta en el tramo que une la ruta 38 y provincial 33.



Pasadas las 10.00 de la mañana, Paulosky se sentó ante el fiscal Hugo Costilla y en compañía de su abogado defensor de apellido Moya escucho las pruebas en su contra y la imputación, que según adelantaron los voceros de la causa la misma podría agravarse o no, tras la declaración de la víctima.

El acusado, fue imputado del delito de abandono de persona agravado, que prevé según el código Penal una pena de entre tres y seis años d eprisión en caso de ser encontrado culpable en un juicio oral y publico. Por recomendación de su abogado, Paulosky, quien es de profesión farmacéutico, declaro. Si bien no trascendieron sus dichos allegados a la causa indicaron que el imputado habría negado haber agredido a la víctima e indico que no recuerda nada del hecho.

Según explicaron voceros de la investigación la imputación corresponde a que tras protagonizar el espectacular vuelco el acusado se marcho de la escena sin prestar auxilio a la victima quien estaba inconsciente dejándola abandonada a su suerte.

Concluida la audiencia, el acusado fue nuevamente trasladado a su lugar de detención donde permanecer privado de la libertad. Trascendidos daban cuenta que el fiscal Hugo Costilla aguardara contar con la declaración de la víctima para resolver sobre su situación procesal. Esto teniendo en cuenta que un testigo, afirmo ante la policía haber observado a Paulosky conduciendo el utilitario por la ruta 38 en inmediaciones al parador agrediendo físicamente a la joven y que al reclamarle por dicha actitud éste, le tiró el vehículo encima.

La Union