CLASES CON PRESENCIALIDAD PLENA

El rector de la universidad cree que es “muy posible” que la medida se implemente este año.

El rector de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa), Oscar Arellano, consideró que es “necesario” pedir el pase sanitario a los estudiantes universitarios para la vuelta a las clases presenciales. El Ing. Arellano mencionó que este tema será tratado con los decanos de las facultades y se buscará un consenso para definir si lo piden o no. El rector indicó que es “muy posible” que se implemente esta medida.

“En lo personal, creo que es necesario hacerlo y que, obviamente, hay que generar los tiempos porque recién van a empezar los exámenes la segunda semana. Las clases de ingreso van a empezar después del 15 de febrero y, muy probablemente, mayoritariamente arranquen de forma virtual. Por lo tanto, tenemos el tiempo y la tranquilidad para conversar con todos los decanos. Mi opinión personal es que hay que hacerlo, pero lo tenemos que conversar con los decanos que son los que realmente tienen que tomar la decisión de fondo. Pero me animo a decir que es muy posible que lo podamos hacer”, señaló Arellano a este medio.

El rector, que se mostró “de acuerdo” con esta decisión del pedido del pase sanitario, agregó que “a nivel de universidades, creo que mayoritariamente, por lo que se está conversando, lo van a hacer. Pero los que administran las carreras y, obviamente, el tema de los alumnos y demás, son las facultades. Entonces, la semana que viene, estaremos estudiando con los decanos, haciendo las consultas del caso y charlar sobre el tema porque en definitiva son ellos los que tienen que tomar las decisiones de fondo”.

Arellano cree que las autoridades universitarias “van a coincidir que es necesario hacerlo. También hay una situación de que después eso seguramente lo tiene que resolver el Consejo Superior. Pero esto la semana que viene lo vamos a estar resolviendo”.

Presencialidad plena

El rector de la UNCa se refirió a la posibilidad de que este año pueda haber presencialidad plena en la casa de altos estudios y resaltó que abogan “por el hecho de que no se puede volver a la presencialidad como estaba antes de la pandemia, que la virtualidad y fundamentalmente para las clases teóricas, es muy importante porque hay que encontrar el justo medio entre la presencialidad y la virtualidad y en el marco normativo que vincula diferentes carreras”.

Arellano argumentó que hay un valor “muy importante respecto a las virtudes de la virtualidad que no hay que perder”. Por lo tanto, ya no se puede pensar en la presencialidad plena como lo veíamos antes”.

En la misma línea, explicó que la virtualidad “va a seguir siendo un componente muy importante y hay que encontrar ese justo término en beneficio de los estudiantes y de la calidad educativa. Es un debate interno que se está dando, estamos discutiendo sobre el tema”.

Potenciar la enseñanza virtual

Arellano, además, contó a este diario que en febrero tendrán un encuentro con representantes de la Universidad Nacional de Córdoba. En esta reunión buscarán potenciar la enseñanza virtual de la UNCa.

“La Universidad (Nacional) de Córdoba, que tiene un campo virtual hoy con 500 mil estudiantes, va a venir el 16 de febrero a dar charlas internas en la Universidad (de Catamarca) y armar un programa de apoyo y de colaboración con nosotros a los efectos de buscar realmente potenciar nuestras capacidades de la enseñanza virtual. Incluso, eventualmente, poder poner a disposición de los estudiantes carreras a distancia, que es muy importante. El nivel de pobreza es muy alto, los estudiantes no van a poder venir a la Universidad de Catamarca por los costos que tiene venir a Catamarca para estudiar. Así que la Universidad tiene que llegar a cada uno de los estudiantes. Esto es un desafío muy importante y estamos trabajado en eso”, concluyó.