REFERENTE DE LOS COLEGIOS PRIVADOS

El padre comentó sobre la reunión mantenida con el director de Privada y sobre el inicio de clases con el 100% de presencialidad.

El padre Oscar Tapia, vicario episcopal de la Educación de la Diócesis de Catamarca y vocero de los colegios confesionales, se refirió a la reunión mantenida con el director de Educación Privada en donde dialogaron sobre distintas cuestiones como los desajustes en lo económico. Asimismo, también comentó que se preparan para un inicio de ciclo lectivo con el 100% de

presencialidad.

Al respecto, el padre comentó que “tuvimos una reunión con el nuevo director de privada, el profesor Pablo Figueroa y está trabajando a full con estas cuestiones que se desajustaron en la pandemia, había cargos que no se reconocían, no se pagaban por no estar frente a alumnos, tema preceptores, también tenemos dificultades con la cantidad de ordenanzas para el servicio”.

“Entonces hablamos sobre todos estos aspectos para poder comenzar las clases en las mejores condiciones, en ese sentido, rescatamos la mejor voluntad de la dirección para que en este diálogo se vean estas cuestiones, también teníamos deudas del 2019 donde se las pudo plantear, de poder ajustar esto para comenzar las clases de una manera normal”, afirmó.

En cuanto a si está asegurado el aporte económico que realizará el Estado hacia los colegios, el padre Oscar Tapia señaló que “sí, siempre se hace mensualmente, lo que pasa es que hay que hacer ajustes porque nosotros venimos como toda la sociedad con una alta inflación, aumentaron los salarios y en algunos casos no hemos podido actualizar aranceles entonces llevamos un desfasaje de dos o tres años en lo económico bastante serio, pero no obstante eso damos el servicio educativo igualmente porque esa es la prioridad”.

“Entre todos tenemos realidades distintas, no solo en la diferencia en el cobro de las cuotas porque se dan distintos servicios sino también a la distinta franja poblacional a la que apuntamos, pero por suerte podemos dar el servicio y nosotros interiormente vamos haciendo acuerdos, respetando las distintas realidades que tenemos”, indicó.

En esa línea, agregó que “nosotros en la reunión hablamos de la actualización, pero también en eso nosotros nos manejamos ateniéndonos a las paritarias nacionales, entonces esperamos que se hagan los ajustes, los gremios también están peleando los aumentos salariales para nuestros trabajadores y cuando se vaya determinando eso, nosotros realizaremos las actualizaciones, pero en conformidad con el Estado y también con cada una de nuestras comunidades educativas y con las familias”.

100% de presencialidad

Por otra parte, Tapia señaló que se están preparando para el inicio de un nuevo ciclo lectivo con un 100% de presencialidad.

En ese sentido, señaló que “gracias a dios el año pasado fuimos recuperando progresivamente la presencialidad a partir de octubre. Trabajamos mucho durante enero y febrero y desde el 1 de febrero comenzamos a trabajar con nuestros equipos directivos, docentes, auxiliares y comenzaremos el próximo 2 de marzo las clases con mucha esperanza, necesitamos que los chicos vuelvan a las aulas, a la presencialidad, recuperar el ritmo de estudio, de trabajo”.

“Tuvimos que trabajar sobre todo en lo pedagógico para recuperar los alumnos para los que les fue difícil durante la pandemia, ya sea por conectividad, por distintas razones, entonces pusimos el acento en eso y en preparar las escuelas para volver a la presencialidad al 100%”, afirmó el padre Oscar Tapia.

Fuente: El Chasqui Digital