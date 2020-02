Todavía no hemos recuperado el sueño de pasar la noche en vela presenciando en directo como los Oscars han vuelto a molar después de varios años de premiados cuestionables. Una edición en la que por primera vez en la historia de los premios de la Academia de Hollywood, una película de habla no inglesa se alzaba como gran triunfadora de la noche: la imbatible ‘Parásitos’ de Bong joon-ho.

Ha sido una noche bastante memorable, pero 3 horas y media de ceremonia con insufribles y constantes cortes publicitarios dan para mucho. Así que no vamos a hacerlo más largo -que seguro que vosotros también estáis de resaca- y aquí os traemos los grandes momentos por los que recordaremos esta ceremonia y tres razones para olvidarla. Spoiler alert: los sí ganan por goleada.

¡Menuda sorpresa! La Academia de Hollywood coronó ‘Parásitos’ como Mejor Película del Año, mientras que también la premiaba a la Mejor Dirección con un Bong Joon-ho que, después de ganar Mejor Guión Original y Mejor Película Internacional pensó que ya podía relajarse y se deleitaba pensando que cuando acabara la gala iba a celebrar bebiéndose hasta el agua de los floreros. Él lo dijo, no me lo invento.

Pero el pobre no pudo relajarse hasta el final de la ceremonia cuando todo apuntaba a que se alzaría como el máximo vencedor de la ceremonia. Y su rostro pasó de la ilusión de un niño pequeño que gana su primer Oscar a casi estado de shock y de no creerse lo que estaba pasando al subir a recoger las últimas estatuillas de la noche. Con cuatro, iguala un récord de 1954.

A pesar de la sorpresa para todos, está claro que Bong Joon-ho no sólo ha filmado la película del año, que ha entusiasmado a todo el mundo desde Cannes, sino que se convirtió en el tipo más simpático y humilde de la gala.

good morning from what is now easily one of the all time great moments in oscar history pic.twitter.com/PInRjk6YLN

— nick usen (@nickusen) February 10, 2020