FEMICIDIO DE CINTHIA ARANDA

Lo informó el jefe de Policía. En 2006 tuvo una denuncia por apremios, que prescribió. Ortega será indagado hoy por una nueva imputación. Ayer declararon su hijo y la hija de Aranda.

El policía Diego Gastón Ortega (43), detenido por el femicidio de su expareja Cinthia Eleonora Aranda (39) y graves lesiones a la hija de la mujer, Luz Ariana Ortega (21), no contaba con denuncias previas por violencia antes del brutal hecho de sangre, registrado el 4 de febrero en Saujil, departamento Pomán.

El jefe de Policía, Ángel Agüero, en declaraciones radiales aseguró ayer que “en cuanto a hechos de violencia de género no tuvo denuncias que hayan llegado a la Jefatura de Policía, por conocimiento de la autoridad Judicial, o de los jefes directos”.

Dijo que Ortega ingresó a la Policía en el año 2002, “y en el 2006 estuvo involucrado en una causa de apremios que terminó con la prescripción de la causa, y una sanción interna de la Policía, en el año 2012”.

Indicó además que la Policía cuenta con “una resolución del año 2005, del entonces jefe de Policía, Crio. Ortiz, que dispone que a un policía involucrado en hechos de violencia denunciado se le debe retener el arma. Vienen los oficios policiales y los jefes directos son los responsables de retener el arma”.

Y remarcó: “A Ortega no se le retuvo el arma reglamentaria porque no contaba con ninguna notificación judicial ni informes policiales que hayan hecho que se retenga el arma”.

Supuesta mateada

Sobre la presunta mateada de Ortega con otros policías en el patio interno de la Comisaría de Saujil, mientras estaba detenido tras el ataque a las dos mujeres, dijo que “Asuntos Internos está participando para determinar las conductas y accionar del personal policial interviniente en todas las instancias del hecho. A prima facie, Asuntos Internos determinó quienes en su cadena de mando tendrían las principales responsabilidades. Y se hizo un apartamiento preventivo con el pase a disponibilidad para realizar las investigaciones pertinentes”.

Defendió su gestión al frente de la Jefatura al destacar que el apartamiento preventivo “también fue una respuesta institucional debido a la conmoción social que se vivía en el lugar, y el cuestionamiento que existía (hacia la Policía). Por eso hemos considerado pertinente el traslado del personal (19 efectivos integrantes del turno de guardia), para garantizarles el derecho de defensa, que función y responsabilidad podrían tener a través de un sumario administrativo”.

Hizo hincapié en que “se ha tomado la determinación de pasar a disponibilidad a los principales responsables en la cadena de mando para investigar el hecho”, y consideró que “es un hecho muy grave lo que se ha vivido. Y yo y el Ministerio de Seguridad tenemos la obligación de hacer un proceso investigativo, que se está realizando”.

Aseguró que como consecuencia del apartamiento de los 19 policías “en Pomán no se resintió el servicio de seguridad pública” y que “desde la jefatura de Pomán no he tenido ningún requerimiento para reforzar el personal. La suspensión de actividades públicas por falta de personal no tuvo que ver con medidas de la Policía”, justificó.

Finalmente, remarcó que desde que inició de “mi gestión, con el ministro Aguirre hemos trabajado con el tema de la violencia, reforzando los equipos interdisciplinarios. Hemos trabajado con los jefes directos para la detección temprana de estos tipos de conducta, además de la capacitación”.

La causa

Antes del deceso de Aranda, Ortega fue imputado por “homicidio en grado de tentativa agravado por el uso de arma y por el vínculo”, por el ataque contra Luz Ariana Ortega (21) y “homicidio en grado de tentativa agravado por mediar una relación de pareja y violencia de género” por el hecho contra su expareja. A partir de la muerte de Aranda se prevé que Ortega sea indagado nuevamente hoy en el marco del agravamiento de la imputación, que aún no se dio a conocer. Ayer en se les tomó declaración al hijo de Ortega y a la hija de Aranda, también en el marco de la nueva imputación.