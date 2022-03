JUAN CARLOS LEDESMA

Según en dirigente peronista Juan Carlos Ledesma el actual intendente de la capital Gustavo Saadi debe ser quien el peronismo ofrezca como candidato a gobernador.

En este sentido, Ledesma habló en el programa “La Contratapa” que conduce José Echevarría por Radio Ancasti 98.5 y ante la consulta de quien debería ser el candidato a gobernador del Frente de Todos Ledesma sin dudarlo respondió “no hay dudas que Gustavo debe ser el próximo gobernador”.

“Tiene todas las condiciones que debe tener un gobernante, es muy inteligente y capaz, carismático, sensible criterioso, trabajador y muy honesto” indicó.

Por otra parte, el ex funcionario del gobernador Jalil insistió con su discurso de peronizar el gobierno “a los catamarqueños nos falta un gobierno que privilegie las obras grandes, medianas y pequeñas pero con elefantiásico un sentido social” argumentó y agregó “para los peronistas gobernar es crear trabajo y en ese sentido no tengo dudas que Gustavo va a generar las condiciones desde el estado para apoyar y reactivar el sector privado, porque juntos nos vamos a convertir en una provincia líder en la región”.

Ledesma evitó referirse al actual gobernador Jalil, recordemos que al cuestionar la designación del abogado Sarli en Producat, Jalil terminó con la gestión de Ledesma en la secretaria del interior y solo atino a augurar “prioriza obras grandes pero falta mucho en lo social y contener más al interior “.

Ledesma prosiguió en sus argumentos sobre Saadi, “Gustavo fue diputado provincial, asesor general de gobierno, ministro de gobierno, diputado nacional y hoy es hasta ahora el mejor intendente de la ciudad capital por todo ello es que no tengo dudas que es el gobernador que necesitamos” y añadió “desde el interior de la provincia viene sonando desde hace mucho el nombre de Gustavo y claramente es porque hay una necesidad de ser escuchados, tenidos en cuenta y ser parte de un gobierno que trabaje todos los días para cambiar las tristes realidades de muchos lugares de nuestro interior”.

Por otra parte, se refirió a la gestión del intendente en la capital asegurando que transformó la ciudad dando los mismos derechos a todos los vecinos con obras como la “Gruta, Plaza de Choya, Plaza del Maestro, asfalto, gas natural a 5000 familias, cordones cunetas, apoyo escolar en los SePaVes, edificio en la Plaza Raúl Alfonsín que va a servir para que niños y jóvenes aprovechen la economía del conocimiento y puedan programar, además 500 terrenos que cualquier empleado público promedio va a poder adquirir en un claro acto de justicia social”.

Consultado si esto lo habló con el intendente, Ledesma aseguró “hace mucho que no hablo con Gustavo y a esto lo digo primero de manera personal y por la autoridad que me dan los años de militancia dentro de las filas del peronismo y segundo por el contacto que tengo con las y los militantes del interior que me expresan esto que le manifesté”, concluyó el dirigente peronista.

Fuente: El Chasqui Digital