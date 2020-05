El streaming llegó para quedarse y cada vez van llegando nuevas plataformas. Los que quieran tener acceso a todo no les va a quedar otra que pasar por caja, pero también habrá amantes de lo audiovisual que por un motivo u otro no quieran hacerlo y optarán por elegir aquellos que mejor se ajusten a sus necesidades.

Con esa finalidad realizamos una comparación entre Netflix y HBO hace unas semanas y ahora es el turno de poner frente a frente a Netflix, líder del mercado de forma indiscutible, con Disney+, la gran aspirante a poner en duda la hegemonía de Netflix. Para ello valoraremos diferentes factores como la profundidad del catálogo, el precio, el funcionamiento de las plataformas y lo que nos depararán en el futuro. ¡Vamos allá!

El catálogo

Por variedad y cantidad habría que dar el punto con los ojos cerrados a Netflix, pero mejor entremos en detalle a ello. En el primer apartado, Disney+ apuesta de forma decidida por ser una plataforma enfocada al entretenimiento familiar, prestando especial atención a los más pequeños de la casa. Por ello, las producciones más adultas tanto de Disney como de Fox brillan por su ausencia en el catálogo de Disney+, siendo una de las críticas más habituales que recibe la plataforma de streaming.

Por su parte, Netflix quiere llegar a todo tipo de público y eso supone que haya propuestas para todos los gustos. Quizá haya muchas que no interesen a clientes concretos, pero resulta muy difícil pensar que haya alguien que no tenga al menos varias cosas que conecten con sus inquietudes. Pasando a la cantidad, se dice que las comparaciones son odiosas, pero Netflix supera actualmente los 3.600 títulos en su catálogo, mientras que Disney+ ni siquiera llega a los 900.

Es verdad que Netflix lleva ya años en España y Disney+ apenas unas semanas, pero el ritmo de lanzamientos de esta última es bastante lento y es muy poco probable que pueda llegar a competir con Netflix en este apartado. Para que eso fuera posible, tendría que atender la petición de ser más generosa con los títulos de catálogo de Disney y Fox pensados para el público adulto. Solamente con hacer eso la cosa ya cambiaría bastante. De hecho, yo ya me conformaría con que simplemente subieran todo el catálogo de Touchstone Pictures que sea de su propiedad…

Sin embargo, hay que ponerle un pequeño pero a la aplastante victoria de Netflix. Es verdad que últimamente está empezando a apostar por el cine animado y tampoco faltan las producciones pensadas para los más pequeños de la casa como ‘Mi primer gran combate’ o que en España ha añadido a su catálogo varios títulos de Ghibli, pero es que Disney+ tiene los clásicos animados de Disney y las películas de Pixar. Un gancho vital para tener entretenidos a los niños.

Además, están las películas de Marvel y las de Star Wars con el añadido de series exclusivas de ambas. Por ahora, solamente nos ha llegado ‘The Mandalorian’, pero Disney está haciendo todo lo posible por convertirlas en de visionado obligatorio para los fans de las producciones cinematográficas. Aquí quizá no entre tanto en juego la carta de la calidad, que muchos atribuyen a HBO, como la de la popularidad, pero al final lo que importa es convencer a la gente de la necesidad de hacerse suscriptores del servicio…

El precio y las diferencias técnicas

Disney+ ofrece dos modalidades de pago. Puedes elegir la tarifa mensual de 6,99 euros o pagar de golpe una cuota anual de 69,99 euros, en ambos casos con calidad de imagen en 4K siempre que esté disponible. Cualquiera de las dos opciones es más asequible que todas las que ofrece Netflix:

Por 7,99 euros tendrás acceso en calidad SD a sus contenidos

tendrás acceso en calidad SD a sus contenidos Por 11,99 euros tendrás acceso en calidad HD a sus contenidos, el equivalente a lo que ofrece HBO.

tendrás acceso en calidad HD a sus contenidos, el equivalente a lo que ofrece HBO. Por 15,99 euros tendrás acceso en calidad 4K a sus contenidos (siempre que esa opción sea posible).

A eso conviene añadir el detalle de que Netflix solamente permite el acceso desde un dispositivo en la tarifa de 7,99 euros, aumentando a dos al mismo en la de 11,99 y cuatro en la de 15,99 euros. En el caso de Disney+ deja acceder desde cuatro dispositivos diferentes al mismo tiempo.

Vamos, en cuestión de precios el equivalente a los 6,99 euros mensuales de Disney+ serían los 15,99 euros de Netflix. Una diferencia muy importante que además tampoco se puede compensar si optas por compartir tu cuenta con otras personas, incluso ahí hay un matiz importante que juega a favor de Disney+: Netflix permite tener un máximo de cinco perfiles, mientras que en Disney+ se puede llegar hasta los siete.

Sigue existiendo la limitación de acceder solamente a cuatro dispositivos al mismo tiempo, pero esto da una mayor flexibilidad. En el caso de Disney+ no resulta descabellado pensar que una pareja con hijos va a querer usarlo para que lo vean los más pequeños de la casa pero también ellos en algún momento -por ejemplo cuando sus hijos se hayan ido a dormir-.

Esa mayor cantidad de perfiles da la libertad de compartir la cuenta entre cuatro personas diferentes, con tres de ellas creando dos perfiles diferentes o el reparto que se crea adecuado. No creo que esa fuera la intención de Disney+, pero es un añadido a tener en cuenta que se suma. En la relación prestaciones/precio, no hay color a favor de Disney+.

Merece la pena también apuntar que Netflix eliminó hace tiempo la opción de prueba gratuita en España, por lo que puede que los siete días que ofrece Disney+ sepan a poco, pero también son una ventaja en comparación a su ausencia total en el caso de Netflix. Eso sí, luego uno se acuerda de los 90 días que ha ofrecido Quibi y no hay color.

El funcionamiento de la propia plataforma

Hasta ahora no he notado diferencias apreciables en la calidad de imagen para un usuario medio, aunque para la mirada experta se nota algo más cuidado en el caso de Disney+, pero la comparativa real debería hacerse cuando se haya puesto fin a las limitaciones en la calidad del streaming para no congestionar la red durante la crisis por el coronavirus. Eso sí, nuestros compañeros de Genbeta ya destacaron en su momento que ahí Disney+ está actualmente por encima de Netflix.

En lo referente a facilidad de uso, Netflix sigue reinando, pero no hay muchas pegas que ponerle a Disney+ más allá de que no introduce ninguna novedad que la haga resaltar, aunque al menos ha llegado directamente con la opción de visionado online ya disponible -recordemos que HBO tardó muchísimo en activarla-. En Netflix están buscando eso de forma constante y la reciente inclusión del Top 10 de lo más visto en la plataforma es buena prueba de ello.

El futuro

Todo apunta a seguir una fórmula similar. Netflix ya ha confirmado que no va a a bajar el ritmo de estrenos durante los próximos meses pese al parón que ha sufrido el sector audiovisual por la crisis del coronavirus, por lo que cada mes va a lanzar decenas de series, tanto estrenos como nuevas temporadas de títulos de éxito, películas y documentales.

Por ejemplo, en lo que queda de mayo llegarán ‘Space Force’, la nueva comedia de Steve Carell con el creador de ‘The Office’, ‘White Lines’, la nueva serie del creador de ‘La casa de papel’, o la nueva temporada o ‘She-Ra y las princesas del poder’. Y eso en un único mes mirando únicamente lo más destacado en series…

Disney+ en cambio ha concentrado los lanzamientos en el comienzo de mes las temporadas de títulos ya estrenados como ‘The Mandalorian’ y ‘The Clone Wars’, además de adelantar la llegada a la plataforma de ‘Star Wars: El Ascenso de Skywalker’, pero el resto de mayo anda escaso de novedades.

Además, nada de sabe de estrenos específicos con tirón -y es que ‘Artemis Fowl’ parece que no llegará de momento a España- y todo apunta a que las series del universo Marvel que tiene en marcha, ya de por sí previstas para ir empezando a lanzarse dentro de varios meses y de forma escalonada, se retrasarán por la crisis del coronavirus.

Una vez se normalicen las cosas y teniendo en cuenta su ritmo de estreno de a capítulo por semana, sospecho que el plan es dejar el menos tiempo posible entre la finalización de una serie de Marvel y el comienzo de otra. A fin de cuentas, ‘The Falcon and the Winter Soldier’ debía llegar en agosto, ‘WandaVision’ en diciembre y ‘Loki’ a comienzos de 2021. Todo eso aliñado con la segunda temporada de ‘The Mandalorian’ en otoño –y la tercera ya está en marcha-. Vamos, un título que sirva como gancho, dejando el menor vacío posible entre ellos.

Resumen