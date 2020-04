Netflix lleva ya un tiempo apostando con fuerza por los realities con programas como ‘The Circle’ o ‘Love is Blind’ y la plataforma no piensa levantar el pie del acelerador. Ahora es el turno de ‘Too Hot to Handle’, cuyo tráiler promete darnos una digna sucesora para ‘La isla de las tentaciones’.

Di no al sexo

La premisa de ‘Too Hot to Handle’ es la siguiente: 10 atractivos solteros -5 hombres y 5 mujeres- son llevados a un paradisíaco resort para vivir allí sus vidas, pero hay una pequeña pega si quieren conseguir el gran premio de 100.000 dólares: nada de sexo o contacto íntimo -ni siquiera besos- entre ellos.

Para ponérselo más difícil, habrá diferentes talleres para establecer relaciones más profundas entre ellos y la llegada ocasional de “granadas”, nuevos concursantes con las hormonas revueltas que pondrán a prueba su resistencia. Y por cada vez que eso suceda se irá quitando dinero del premio final, sin aclarar qué cantidad exactamente…

Sin embargo, mi parte favorita es que para mantener la ley tenemos a Lana, una especie de Alexa en forma de robot inteligente que será quien les desvela las normas y luego vaya informándoles de las diferentes infracciones. Suena demasiado delirante como para no tener cierta curiosidad.

Netflix estrenará la primera temporada de ‘Too Hot to Handle’ el próximo 17 de abril.