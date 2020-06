Netflix continúa limpiando su catálogo de posibles polémicas. Ahora la gran afectada ha sido ‘W/Bob & David’, pues la plataforma de streaming ha decidido eliminar un episodio que incluía un sketch que hacía uso de la tan controvertida “Blackface“.

En el sketch en cuestión vemos a un hombre intentando provocar a un agente de policía -interpretado por Keegan-Michael Key– y como sus intentos no funcionan, acaba optando por pintarse la cara de negro . Como era de esperar, David Cross y Bob Odenkirk, cocreadores del programa, no han tardado en reaccionar respondiendo a la decisión de Netflix a través de twitter:

we considered every choice we made doing our show, and always aimed to make you laugh and think, and never make an obvious or easy point…that very much includes this sketch. Our comedy is always about the human element, never about making a political point https://t.co/1yOKa417T8

— Mr. Bob Odenkirk (@mrbobodenkirk) June 16, 2020