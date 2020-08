Hoy nos hemos despertado con la terrible noticia de la muerte del actor Chadwick Boseman, protagonista de la histórica ‘Black Panther‘ de Marvel, víctima del cáncer. Tenía 43 años.

“Un verdadero luchador, Chadwick perseveró a través de todo y nos ofreció muchas de las películas que tanto has llegado a amar”, decía la declaración de su familia. “Desde ‘Marshall’ hasta ‘Da 5 Bloods: Hermanos de armas‘, y varias más, todas fueron filmadas entre innumerables cirugías y tratamientos. Fue el honor de su carrera dar vida al Rey T’Challa en ‘Black Panther'”.

Nacido en 1976 en Carolina del Sur, Boseman empezó a ser conocido por su interpretación de personajes reales como James Brown en ‘I Feel Good: La historia de James Brown’, Jackie Robinson en ’42’ y Thurgood Marshall en ‘Marshall’, hasta alcanzar el estrellato al protagonizar ‘Black Panther’ y participar en numerosas películas ambientadas en el Universo Cinematográfico de Marvel. La película de Ryan Coogler obtuvo siete nominaciones a los Oscar, incluida la de Mejor Película, y recaudó más de 1,300 millones de dólares en todo el mundo.

Our hearts are broken and our thoughts are with Chadwick Boseman’s family. Your legacy will live on forever. Rest In Peace. pic.twitter.com/DyibBLoBxz

Más allá de los premios y la taquilla, ‘Black Panther’ y Chadwick Boseman ayudaron a marcar el comienzo de una era de mejor representación de la población negra en Hollywood en medio de unos años turbulentos que no parecen llegar a su fin.

I’m absolutely devastated. This is beyond heartbreaking.

Chadwick was special. A true original. He was a deeply committed and constantly curious artist. He had so much amazing work still left to create. I’m endlessly grateful for our friendship. Rest in power, King💙 pic.twitter.com/oBERXlw66Z

