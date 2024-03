Arabia Saudí lleva años trabajando en The Line, una megaciudad lineal con efecto espejo que unirá el golfo de Áqaba con el desierto. Los constructores han enseñado nuevas imágenes para que conozcamos cómo avanza su proyecto, que recibe el nombre de Neom, y calculan que la primera fase esté terminada con vistas al 2030, que será un enorme rascacielos.

Según sus responsables, para llegar a 2030 con las primeras fases de Neom listas, tendrán que preparar los cimientos en tiempo récord, lo que supone que sus empleados trabajen las 24 horas diarias los siete días de la semana, montados en excavadoras y camiones que mueven millones de metros cúbicos de tierra y agua.

Recientemente, los arquitectos del proyecto han compartido imágenes del proceso de la construcción y han mostrado ilustraciones de lo que esperan conseguir. Neom pretende construir un municipio en línea recta moderno y sostenible, repleto de naturaleza y tecnología puntera, donde la inteligencia artificial (IA) se utilizará para mejorar la vida de sus habitantes.

¿Cómo será The Line?

El príncipe heredero del país, Mohammed bin Salman, aseguró cuando presentó el proyecto que The Line iba a «revolucionar nuestra civilización». Él hablaba de que la super ciudad tendría dos bloques paralelos, de 488 metros de altura cada uno, que se extenderán en línea recta a lo largo de 170 kilómetros y una anchura de solo unos 200 metros.

La ciudad lineal se espera que disponga de alrededor de 9 millones de habitaciones y que sus habitantes se muevan a través de un tren de super alta velocidad. La idea es que este medio de transporte desplace a los residentes de The Line de una punta a otra en 20 minutos como máximo.

The Wall Street Journal explica que el fondo soberano de Arabia Saudí “ha caído cerca de un 75%” y que ronda los 15.000 millones de dólares, que es la cifra más baja desde diciembre de 2020. Eso puede que ralentice el proyecto Neom que tienen el objetivo de que concluya en 2045. «Creo que se producirá un derroche hasta 2030 y, luego, habrá un castigo», opina Karen Young, investigadora del Instituto de Oriente Medio y de la Universidad de Columbia (EEUU) en el medio de comunicación.

La inversión en The Line es muy grande y podría tener efectos adversos en la economía de Arabia Saudí en unos años. Neom

Críticas al proyecto Neom

Hay personas que no apoyan esta megaconstrucción que, además de suponer un gasto enorme de dinero, creen que podría afectar a las rutas migratorias de aves y otros animales. También se ven comentarios negativos por el hecho de que Arabia Saudí ha obligado a unos 20.000 miembros de la tribu Howeitat a desplazarse.

Además, unos investigadores analizaron la estructura de The Line y concluyeron que el transporte no sería tan rápido como apuntaban. Dado que no se permitirá el uso de vehículos privados, los 9 millones de habitantes de la ciudad lineal se verán obligados a moverse con el tren.

Los cálculos del estudio determinaron que vivirían cerca de 265.000 personas por metro cuadrado que deberían usar dicho transporta para desplazarse en su vida cotidiana, para ir a trabajar, a la escuela o a lugares de ocio. «Considerando que una distancia transitable a pie es de un kilómetro, en The Line solo el 1,2% de la población está a una distancia transitable de los demás -aseguraban-. La movilidad activa no es viable en The Line, ya que las distancias son demasiado largas”.

Según las estimaciones de los investigadores, deberían colocarse un total de 87 terminales a lo largo de los 170 kilómetros del futuro municipio saudita. Esto conllevaría que el tren tuviese que detenerse cada poco tiempo y redujese su alta velocidad.

«Independientemente del número de estaciones de The Line, al menos el 47% de la población tendrá que viajar más de 60 minutos, por lo que la mayoría vivirá demasiado lejos de su destino», afirmaban.

