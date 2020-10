“Me rompió todos los huevos”, Fede Bal se cruzó con el juez Germán Martitegui en Masterchef

16 octubre, 2020 0:47

Fede Bal tuvo un fuerte cruce con el juez Germán Martitegui en Masterchef Celebrity por haber gastado muchos huevos y no cocinar dos huevos bien hechos.

“¿Qué es ésto?”, le dijo el juez de Masterchef Celebrity Germán Martitegui, con mucho desprecio y asombro, a Fede Bal cuando se acercó a su puesto de cocina y vio una bandeja con más de 6 huevos, uno encima del otro.

Es que durante el programa del jueves por la noche, los participantes tenían que hacer dos huevos fritos perfectos. El problema es que en su mayoría, los famosos se las vieron muy negras y las preparaciones no terminaron como se las imaginaban.

Fue lo que le pasó a Fede Bal que se lo nota muy contento de estar en Masterchef pero que ha tenido algunos problemas con algunas recetas. En este caso, Fede sabía que algo no estaba bien y por eso prefiero romper todos los huevos que se le cruzaron y hacer una bandeja repleta de huevos fritos.

“Hice muchos huevos fritos, algunos no me salieron muy bien”, respondió nervioso Fede ante la pregunta y la cara del juez. “Éste no va, éstos tres no van porque están todos aplastados”, remarcó Germán mientras que Fede se lamentaba.

“No, no, no. Me rompió todos los huevos, literal. Me los corta en cruz, eran los más lindos”, se lamentó Fede que veía cómo toda su bandeja iba siendo descartada por el juez que no paró de hacer una limpieza.

“Chef eso es una maldad lo que me hizo, me cortó todos así”, le recriminó el participante ante una mirada de sorpresa de Germán que se justificó. “Estaba uno arriba del otro, hiciste una tortilla. Mirá como está esta llena está todo cocida ahí, es patético”, fulminó el juez.

