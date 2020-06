En agosto del año pasado se confirmaban los rumores: ‘Matrix 4’ iba a ser una realidad con Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss volviendo a dar vida a los inolvidables Neo y Trinity. El proyecto ha ido evolucionando desde entonces y ahora sus dos protagonistas han querido explicar los motivos por los que decidieron volver a la franquicia.

Ha sido en una entrevista concedida a la revista Empire donde ambos se han pronunciado al respecto. Los dos han destacado lo increíble que es el guion escrito por Lana Wachowski junto a David Mitchell, autor de la novela que sirvió como base para ‘El atlas de las nubes’, y Aleksandar Hemon. Reeves apunta lo siguiente:

Por su parte, Moss ha confesado que no creía que ‘Matrix 4’ fuese a hacerse nunca, pero que también quedó impresionada con el libreto:

Nunca creí que sucedería. No estaba en mi radar en absoluto. Cuando me trajeron el guion y la forma en que me lo dieron, con una increíble profundidad y toda la integridad y el arte que te pueda imaginar, fue como: “Esto es un regalo”, fue muy emocionante.