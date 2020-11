Poco a poco, con idas y vueltas, algunas incertidumbres y certezas, las fronteras nacionales se van abriendo al turismo de cara a la temporada veraniega. Río Negro y Neuquén confirmaron que recibirán visitantes nacionales durante el verano, tal como ya lo había hecho Buenos Aires, también con requisitos, según cada caso.

La Patagonia, tierra de lagos y montañas, terreno fértil para las actividades al aire libre y de aventura, se perfila como uno de los destinos ideales para vacacionar en esta temporada tan particular, cuando seguramente predomine la predilección por los grandes espacios abiertos.

Neuquén

La provincia de Neuquénya confirmó la apertura al turismo nacional para el 1° de diciembre. Río Negro, en tanto, lo había anunciado para el 8, pero a pedido de los intendentes de los principales destinos turísticos -Bariloche, El Bolsón y Las Grutas- teniendo en cuenta que es fin de semana será largo, se adelanta la apertura para el 4 de diciembre, según acaban de anunciar. Mientras tanto, siguen trabajando en aperturas internas. La próxima etapa comenzará el 9 de noviembre y se extenderá hasta el 13 de noviembre, sumando El Bolsón y Dina Huapi a Bariloche para recibir turistas del Alto Valle. La tercera etapa será desde el 16 de noviembre hasta el 3 de diciembre con una apertura intraprovincial en los destinos turísticos, donde el test COVID-19 negativo seguirá siendo requisito. En este caso la circulación deberá ser exclusivamente por rutas provinciales.

Ambas provincias serán el epicentro del eclipse total de sol del 14 de diciembre y trabajan contrarreloj para el evento. Incluso, se está trabajando para abrir las fronteras internacionales para los extranjeros que quieran venir, ya que es un evento único para el que los astroturistas de todo el mundo vienen haciendo reservas desde hace más dos años, y los operadores también se prepararon con esa anticipación. Los protocolos ya están listos y falta la definición del ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.

Desde Neuquén, Marisa Focarazzo, ministra de Turismo de la provincia, cuenta que ya se habilitó la temporada de pesca y que vienen haciendo aperturas paulatinas por microrregiones de acuerdo a las rutas turísticas. «A partir del 1° de diciembre se abre el turismo para todas las regiones en concordancia con lo que se está planteando en otras provincias. Como tenemos las microrregiones libres de transmisión comunitaria y van a ir bajando los contagios en las localidades emisoras, consideramos importante que en el ingreso a cada región haya un trailer que tome la temperatura, y donde se solicitaría el testeo rápido«. Además, para el ingreso a la provincia pedirán la declaración jurada a través de la app Cuidar (donde tienen que declarar la reserva del alojamiento y el seguro de viajero Covid). La ministra también adelantó que el 15 de diciembre se abrirán las termas de Copahue. «Son una de las mejores del mundo por las características de sus aguas. Se generará un protocolo especial por las características particulares del lugar». Si el test llegara a dar positivo, el visitante tiene que hacer aislamiento en la localidad a la que llegue por 14 días. Además en necesario seguro médico.

Río Negro

La ministra de Turismo, Cultura y Deportes de Río Negro, Martha Vélez dice que el eclipse de sol es un puntapié para la temporada y que además será «una gran prueba». Asegura que la prueba piloto realizada en Bariloche con la apertura al turismo interno fue satisfactoria en el cumplimiento de los protocolos sanitarios y del comportamiento de los turistas y residentes. «Los protocolos funcionan y se respetan, lo pudimos evidenciar en la prueba». Respecto de los requisitos, explica que no se exigirá test covid-19 negativo, pero sí un certificado médico que acredite que el viajero no es paciente de riesgo, que son aquellos que están comprendidos en la Resolución 627/2020, y Resolución 1643/2020 del Decreto N° 260 emitido por el ministerio de Salud del 12 de marzo. Cabe aclarar que no están incluidos los mayores de 65 años en ese grupo, sino las personas con enfermedades muy puntuales, entre las que se encuentran cardíacos, diabéticos, obesos, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis, con medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis, oncológicos y trasplantados en tratamiento.

Además, desde Río Negro agregan que se instalarán centros de testeo que se suman a la instalación de Hospitales Modulares en Bariloche y Las Grutas para la atención de emergencias y atención primaria para pacientes que presenten síntomas de Covid-19.

«Es necesario encontrar el equilibro entre la reactivación económica del sector y la cuestión sanitaria», enfatiza la ministra.

Chubut comienza en pocos días a abrir las fronteras internas de tres de sus tres comarcas, y esperan poder ampliarlo a los visitantes nacionales a mediados de diciembre. En Santa Cruz se abrió recientemente la temporada de pesca deportiva para residentes en espacios peri urbanos, y están llevando adelante prácticas con simulacros para perfeccionar protocolos. Además, están organizando una muestra piloto en El Calafate que va a tener dos etapas: primero con residentes de Río Gallegos, y luego con visitantes que lleguen por avión. «La apertura del Parque Nacional Los Glaciares a partir del 1º de noviembre para residentes de El Calafate, El Chaltén y Tres lagos es un paso importantísimo para la reapertura del turismo local, dijo la secretaria de Estado de Turismo de Santa Cruz, Valeria Pellizza. «Este es un primer paso para comenzar las nuevas etapas de reactivación del turismo a nivel local», señaló Pellizza a LA NACION y subrayó que «las capacitaciones en las áreas de turismo en la aplicación de protocolos nos permiten estás fortalecidos para desplegar las próximas aperturas turísticas. La fecha y condiciones de apertura al turismo nacional están condicionadas a los resultados de la prueba piloto y a como vaya evolucionando la situación sanitaria. No hay fechas confirmadas y aun no están definidos los requisitos», concluyó la funcionaria santacruceña.

En Chubut anunciarán este miércoles un programa de tres burbujas en tres comarcas: Comarca Península de Valdes, Comarca de Los Andes y la Comarca Senger- San Jorge. «Comenzaríamos la semana que viene con circulación interna, para pasar a una segunda fase en 14 días en la que se cruzarían cada una de las comarcas entre sí. Luego, en 14 días más, a mediados de diciembre, se abrirían las fronteras provinciales,», explica a La Nación el ministro de Turismo y Áreas protegidas de Chubut, Néstor García. Además, adelanta que en principio no pedirían el PCR, pero sí la autorización de tránsito nacional. «Adherimos al Plan Cuidar Nacional en su totalidad».

El ministro cuenta a La Nación que ya tienen protocolos listos «por todas y cada una de las actividades en la provincia», desde los más corrientes como hotelería y gastronomía, a los de playas y camping, y más específicos como los de transporte náutico, kayak o rafting. «Apelamos fuerte al cuidado personal y a cada uno de nuestros emprendedores turísticos», dice, y sugiere que se necesita tener coincidencia a nivel nacional en los criterios de aplicabilidad de protocolos. «Sino vamos a confundir mucho a la gente. Estamos alejados de los grandes centros urbanos, y cuando los turistas llegan a Chubut ya pasaron por seis distritos. Si desde Buenos Aires hay que pasar por La Pampa, Río Negro, y cada uno tiene su criterio individual es tremendo. Necesitamos criterios unificados para la transitabilidad. Tenemos que armar un protocolo de transitabilidad único».

En Tierrra del Fuego, desde noviembre que ya no es necesario tener domicilio en la provincia para ingresar, pero para embarcar en Ezeiza se mantiene la obligación del PCR negativo. Dante Querciali, presidente del Instituto Fueguino de Turismo, declaró que recién en diciembre «se podría ver algún dejo de reactivación del turismo», y señaló que a partir de la segunda semana de noviembre habrá tres vuelos de cabotaje semanales a la isla. Además, anticipó una temporada de cruceros «prácticamente mínima», en relación a años anteriores.

La idea es que todas las provincias, más allá de sus aplicaciones locales, se sumen a la App Cuidar Verano del ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, como ya lo definió la provincia de Buenos Aires. Desde la cartera nacional conducida por Matías Lammens admiten que hay cierta disparidad en los requisitos, ya que hay provincias que no resolvieron que requisitos van a pedir, pero aseguran que se está trabajando fuertemente en ese sentido, y que habrá una página web con los requisitos de todas las provincias y principales centros turísticos. Desde el CFT (Consejo Federal de Turismo) insisten en que debe haber un requisito unificado para todo el país.

Algunos destinos ya tienen resuelto el tema del PCR y el seguro por Covid (este último con más consenso general), además de las aplicaciones y certificados de circulación.

Si bien el certificado nacional no será obligatorio, desde el ministerio de Turismo y Deportes, dicen que promoverán su uso. En definitiva, se espera tener resoluciones para el grueso de las provincias para diciembre, ya que muchos lanzarán su temporada recién en enero.

