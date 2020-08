El pasado sábado nos despertábamos con el anuncio del trágico fallecimiento de Chadwick Boseman a los 43 años de edad víctima de un cáncer de colon. Una noticia que nos pilló a todas por sorpresa, ya que el actor nunca hizo pública una enfermedad que sufría desde 2016. Muchos han querido rendirle homenaje y Marvel no ha sido una excepción.

La Casa de las Ideas ha lanzado un emotivo vídeo a modo de tributo al protagonista de ‘Black Panther’. En él vemos multitud de imágenes detrás de las cámaras de su participación en el MCU y también una buena cantidad de declaraciones de varios de sus compañeros de reparto.

No es la primera vez que Marvel hace algo así, pues ya optó por algo similar poco después de la muerte de Stan Lee, y está claro que no es lo mismo que acompañarlo con declaraciones realizadas ex profeso para la ocasión. A cambio es un buen recordatorio de lo muy querido que era Boseman para entender aún mejor el impacto provocado por su fallecimiento.

You will always be our King. pic.twitter.com/6yfKb913rI — Marvel Studios (@MarvelStudios) August 31, 2020

Siempre serás nuestro rey.

Nos ha dejado un actor pero también un icono para millones de espectadores, ya que su Black Panther se convirtió en todo un fenómeno social como pocas veces se ha visto en el mundo del cine durante los últimos años.