TNT se está empezando a posicionar firmemente como una alternativa a tener en cuenta en la producción de series españolas en plataformas y canales de pago (ahí tenemos ‘Vota Juan‘). Y dentro de su apuesta ha anunciado la próxima producción de ‘Maricón perdido’, serie semiautobiográfica creada por Bob Pop.

En esta serie, que combinará dosis de ficción y fantasía con biopic, veremos la vida de este cómico desde su infancia hasta la actualidad: un chico en busca de identidad propia en una sociedad homófoba y las diferentes experiencias que le han marcado a lo largo de décadas —desde los años ochenta, cuando es un adolescente con sobrepeso y aficionado a los musicales— hasta la actualidad.

Bob Pop ha demostrado ser uno de los cómicos más interesantes del panorama actual, sobre todo con su honestidad y profundidad a la hora de abordar ciertos temas. Sobre todo en sus colaboraciones en el ‘Late Motiv’ de Andreu Buenafuente. En palabras del creador:

“Nunca pensé que fuera a escribir algo como Maricón perdido hasta que me di cuenta de que había estado escribiéndolo en cada libro, en cada columna en prensa, en cada colaboración en televisión con Andreu Buenafuente… Y creo que nunca me hubiera atrevido a hacer una serie así sin el cariño y la complicidad de Andreu (que me dio el título) y de Berto. Ahora solo quiero hacerlo bien”