El informe fue entregado al fiscal Hugo Costilla el viernes y ahora será puesto a disposición de las partes intervinientes en la causa. Faltan aún los resultados de los estudios de las muestras biológicas.

La Fiscalía General, a cargo de Alejandro Dalla Lasta, informó que mañana se dará a conocer el resultado de las pericias realizadas a los teléfonos celulares secuestrados en el marco de la investigación del homicidio del ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas.

El informe realizado por Gendarmería Nacional le fue entregado el viernes al fiscal del caso, Hugo Leandro Costilla.

Ayer y a través de un comunicado, Fiscalía General confirmó la recepción del «análisis digital» por parte de Ministerio Público Fiscal y anunció que «toda la información extraída de los teléfonos será puesta a disposición de las partes a partir del martes 14, para que puedan ejercer sus respectivos derechos en función a los intereses que representan». Se informó además que la fiscalía «espera que en el transcurso de la próxima semana, el Laboratorio Satélite Forense del Poder Judicial remita los resultados de las muestras biológicas recogidas del cuerpo de la víctima y la escena del crimen».

El cuerpo de Rojas, quien además era el secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) de la seccional Catamarca, fue hallado dentro de su casa el domingo 4 de diciembre.

Pasados más de 60 días del crimen, desde el entorno familiar de Rojas consideraron que en los resultados de los informes de los celulares, están los culpables, los responsables de este hecho.

Transcurrieron 70 días desde el hallazgo del cuerpo del exministro Rojas

«Van a salir muchos datos que van a poder llevar a una conclusión, que es la que nosotros pensamos y creo que la que piensa la sociedad”, agregaron.

Si bien quedan pendientes los resultados de las pruebas efectuadas en las muestras biológicas, la familia se mostró optimista al conocer que Gendarmería remitió sus informes.

Por otra parte, Fernando, hijo del exministro, manifestó su conformidad sobre las nuevas líneas investigativas que tiene en cuenta el fiscal Costilla. En febrero «dejaron de mirar el caso pasional, que eso es lo que nosotros queríamos que suceda, que se abra un poco este caso y no quede solamente en esa cuestión”, explicó.

La hipótesis inicial de la investigación del homicidio apuntó a Silvina Nieva, quien era empleada de Rojas y hasta el momento es la única imputada en la causa.

Natalia Rojas, hermana de Fernando sostuvo que sobre Nieva, «sospechas, ninguna. Sí fue sorpresa (su detención y posterior liberación) porque realmente nosotros dejamos en claro desde el principio que queríamos saber quién realmente fue el culpable. No queríamos ningún perejil. Eso al principio. Después cuando nos dieron acceso (al expediente, tras ser admitidos en la causa como querellantes), pudimos ver que había varias pruebas, supuestamente».

Sin rumbo

Desde la querella, representada por Iván Sarquis, lamentaron que a pesar del tiempo transcurrido la investigación continúe sin una línea de investigación principal porque «no tenemos un norte, hay varios nortes y eso es un problema”.

Recientemente el abogado criticó duramente a la Justicia: «Se han hecho dos autopsias y no se comprende por qué. No se explica por qué en la primera autopsia no se dilucida la etiología de las lesiones. ¿A qué fiscal le alcanza y le sirve que tenés un golpe en la cabeza y no te dicen cómo te lo generaste?”.

