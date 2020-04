‘Madres forzosas’ tardó bien poco en convertirse en una de las series más vistas de Netflix tras su estreno, pero hace ya más de un año se anunció que la quinta temporada iba a ser la última. Ahora la plataforma de streaming acaba de poner fecha para el final de este tardío spin-off de ‘Padres forzosos’: el 2 de junio.

Nueve episodios para una boda triple

Será entonces cuando Netflix ponga a disposición de sus clientes los nueve episodios restantes de la quinta temporada. Recordemos que ya lanzó los nueve anteriores el pasado 6 de diciembre, siguiendo así el mismo esquema empleado en su momento para la tercera temporada. Las demás se estrenaron de golpe y constaban e 13 capítulos.

Estos episodios finales de ‘Madres forzosas’ estarán marcados por una boda triple, ya que Steve propuso matrimonio a D.J. en el último capítulo visto hasta ahora de la serie, mientras que Fernando hizo lo mismo con su ex-mujer Kimmy. A eso hay que añadir que Stephanie ya estaba prometida con Jimmy….

Eso dará pie a algunos cameos muy esperados como los de Danny (Bob Saget), el Tío Jesse (John Stamos) o el Tío Joey (Dave Coulier). La que no hará acto de presencia será Lori Loughlin como la tía Becky por su implicación en el caso de sobornos en universidades de Estados Unidos, aunque eso no quiere decir que los fans no van a saber qué ha sido de ella.

Ahora solamente nos queda esperar y disfrutar de un final que esperemos que sea una despedida por todo lo alto para ‘Madres forzosas’.