A UN MES DEL INICIO DE CLASES

Los catamarqueños comenzaron a recorrer las librerías en busca de precios y a realizar las primeras compras del año para el inicio del ciclo lectivo

A un mes del inicio del ciclo lectivo, los útiles escolares ya tienen un aumento del 40% en relación al año pasado, el anuncio nacional sobre el lanzamiento de la canasta escolar de Precios Cuidados fue reciente y quienes tienen librerías entienden que llevará varios días hasta conocer cómo se trabaja con este programa. Entonces, para estos días esperan una reactivación importante en las ventas a dos años de vender a cuenta gotas, ya que los chicos estudiaban de manera virtual.

En el centro catamarqueño son escasas las librerías con descuentos y promociones, tampoco se encuentra kit escolar, canasta o descuentos con Días de Ensueño, por el momento no abundan las promociones con tarjeta. Mientras tanto las familias ya comenzaron a recorrer librerías y a adelantarse con las compras.

“Estamos próximos a sacar el catálogo de ofertas, sabemos que la gente espera todos los años. Nosotros estamos gestionando algunos descuentos con planes largos con tarjeta y también con descuentos de esta librería. Días de Ensueño no, porque no es una empresa local, estamos con precios ya acordados para este 2022, en la empresa sabemos que puede aumentar como hace unos días aumentó el 10% el papel, pero nosotros lo mantenemos al precio, hasta marzo rige el catálogo, no aplicamos más aumentos”, dijo Martín, encargado de un importante librería de calle República, a este medio. “Es la época que esperamos vender nosotros, nos preparamos todo el año para el regreso a clases, las librería depende del inicio de clases, pasamos dos temporadas que no era 100 por ciento presencialidad, pero ahora esto es positivo para nosotros.

Los precios suben de acuerdo a la inflación, poco más del 45%, y nosotros como empresas estamos viendo cómo llegar a la gente con promociones, queremos darles un respiro. La idea es tarjetas con descuentos y también se aplicará algunos otros. Estamos esperando los descuentos del Banco Nación, sabemos que será importante”, dijo Mario, vendedor en una reconocida librería.

Consultado los precios en librerías y todas las opciones son de acuerdo a la cantidad de dinero que se puede invertir. En el rubro mochila, que es uno de los productos escolares más caros en la canasta, se pudo observar mochilas desde $2.000, asimismo, algunas por arriba de los $6.000 y hasta $8.000 o más, siempre depende de la capacidad de la mochila, su calidad y la marca de origen. Lo concreto es que las opciones son diversas en cada uno de los productos de la canasta escolar y los comerciantes del centro ya están preparados.

Unión Comercial

El presidente de la Unión Comercial de Catamarca, Sebastián Luna Guzmán, explicó que sobre el tema que aún no hay acuerdos para el sector en cuanto a descuentos, pero que podrá haber novedades luego del 15 de febrero.

Mas allá que las mamás y papás buscan ser previsores y adelantar las compras ante posibles subas de precios, desde la Unión Comercial indicaron que aún no hay acuerdos, de hecho, hasta las tarjetas no tienen promociones tentadoras.

“Por ahora no hay ningún tipo de acuerdo en relación a descuentos para librerías, si lo más probable es que Días de Ensueño tenga algo especial, pero hoy no hay nada. El motivo es la cuestión macroeconómica, la falta de estabilidad, los comerciantes tampoco conocen qué va a pasar. Las librerías que no tienen Días de Ensueño es porque no son de locales, pero lo cierto es que incluso con las tarjetas de crédito están demoradas las promociones, todo a raíz de la incertidumbre por la inflación, en algunas cuestiones es difícil salir con promociones con tanto tiempo de anticipación”.

Lanzaron Precios Cuidados para útiles escolares

A nivel nacional, desde la Secretaría de Comercio Interior, anuncio ayer la renovada lista de productos incluidos en el programa Vuelta al Cole con +Precios Cuidados, la etapa específica de la iniciativa que establece valores de referencia para la canasta escolar en la previa al inicio del ciclo lectivo 2022. La oferta abarca 25 categorías y más de 160 productos. En esta edición, la canasta de Vuelta al Cole vuelve a incluir productos clave en el rubro textil, como guardapolvos en todos los talles, pantalones y buzos de frisa, y variedades de zapatillas.

Todos los productos del acuerdo estarán disponibles desde ayer 2 de febrero hasta el 31 de marzo y podrán encontrarse en las cadenas de supermercados Carrefour, Disco, Jumbo, Vea, Coto, La Anónima, Walmart y Changomas, librerías y comercios adheridos a la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines (CAPLA), locales de Todo Moda y sucursales de Cooperativa Obrera. Para más información, pueden encontrar el listado completo de los productos en argentina.gob.ar/precioscuidados/vueltaalcole.