Durante una parte importante de los años 80, las noches de locura y desventuras se convirtieron casi en citas obligatorias con las salas de cine. Ahora vemos las películas en casa y apenas hay espacio para noches como aquellas, pero ‘Los tortolitos‘, la nueva comedia de Netflix, se antoja como un plan ideal para pasar una hora y media entretenidos.

Sucedió una noche

Leilani (esplendorosa Issa Rae) y Jibran (un poco excesivo Kumail Nanjiani) llevan cuatro años juntos, pero no parece que las cosas vayan a llegar a buen puerto. Cuando todo parece perdido, un percance arrastrará a la pareja a una serie de acontecimientos a cada cual más loco que, si no acaba con ellos, los hará más fuerte. Durante el prólogo de esta noche loca que es ‘Los tortolitos’, su director, Michael Showalter, nos recuerda de qué iba eso de ‘La gran enfermedad del amor‘ para dejar paso a una imagen ideal para clavar el título de su película.

Sin suponer ningún adalid de la originalidad, el guión de Aaron Abrams, Brendan Gall y Martin Gero (equipo creativo de ‘Blindspot‘, entre otras cosas) va directo al grano hasta un punto en el que, si uno no sabe de qué va la película porque, por la razón que sea, se ha mantenido al margen de avances, noticias o imágenes, va a pasar un buen rato con total seguridad. Su equilibrada mezcla entre la Screwball más dulce y la comedia políticamente incorrecta funciona a la perfección, si bien no se puede permitir un tercer personaje interesante.

Porque aquí nos encontramos ante una pareja que funciona a las mil maravillas pero a la que no le habría venido nada mal un personaje más en el que poder apoyarse. Con todo, la sucesión constante de acontecimientos y las sorpresas, sobre todo en su primera mitad, hacen que la máquina no afloje en ningún momento. Estos tortolitos no tienen tiempo para tonterías, aunque la nueva musculatura de la futura estrella de Marvel tal vez le impida volver a parecer un don nadie.

El amor perjudica seriamente la salud

A pesar de sus primeras secuencias, excesivamente dialogadas para no contar nada nuevo en realidad, la película lo apuesta todo a un impacto inesperado, tanto metafórico como lineal, cambiando un tono y un ritmo que se antojaban algo perezosos y desganados en su inicio. Ahí es donde la química de sus protagonistas hace su trabajo, porque ni la realización de Showalter ni las situaciones que presenta el libreto son especialmente atractivas.

No debemos ponernos exquisitos ni pasarnos de alarmistas. ‘The Lovebirds’ es justo lo que necesitas ahora mismo en tu vida. Es una aventura alrededor de la ciudad con un romance en apuros de por medio. Si la semana pasada nos reíamos con ‘La otra Missy‘ hoy lo hacemos con una nueva comedia que, tal vez, haya creado una pareja a la que seguir la pista.

Si lo que buscas es un cine de calidad, una película con todo el peso de la seriedad y el academicismo de las grandes obras, tal vez no deberías buscar en Netflix. Si, en cambio, estás detrás de una aventura de una noche de emoción y risas, entonces ‘Los tortolitos’ es una opción ideal que hace un buen programa doble con la película protagonizada por David Spade. Un divertido enredo romántico multirracial que sabe reírse precisamente de su propia esencia.