A punto de cumplir 20 años, ‘Los otros‘ (‘The Others’) prepara su regreso a las carteleras con una nueva versión. La industria del cine parece detenida, a la espera de que las cosas se calmen y mejoren, y todos podamos volver a la normalidad, pero no dejan de surgir proyectos con la esperanza de regresar a los sets de rodaje una que acabe esta pesadilla del coronavirus.

Y hablando de pesadillas, Sentient Entertainment ha adquirido los derechos de ‘Los otros’, la película de terror dirigida por Alejandro Amenábar y protagonizada por Nicole Kidman, con el objetivo de realizar un remake para las nuevas generaciones.

‘Los otros’ en la actualidad

La intención de los nuevos dueños de ‘Los otros’ es reinventar y modernizar la historia. Según Deadline, el proyecto ya ha generado interés de algunas estrellas y estudios por lo que no deberíamos tardar en leer noticias sobre la producción, que podría estar lista en 2021. Desde luego el papel que encarnó Kidman es un jugoso trabajo para cualquier intérprete con ganas de demostrar su talento.

Estrenada en 2001 (en Estados Unidos distribuyó la Miramax de Harvey Weinstein), ‘Los otros’ fue un gran éxito de taquilla que recaudó 209 millones de dólares en todo el mundo. No solo cautivó al público, ‘Los otros’ cosechó numerosos elogios y reconocimientos: ganó 8 Premios Goya y se convirtió en la primera producción de habla inglesa que recibía el galardón de mejor película del año.

Más allá de la “necesidad” de hacer un remake de una película que no parece mejorable, me pregunto hasta qué punto puede funcionar una actualización de un relato de suspense tan popular y de hace solo dos décadas, apoyado en una gran sorpresa final que ya conocemos. No me imagino que hagan ahora un remake de ‘El sexto sentido‘ (‘The Sixth Sense’, 1999) aunque debe ser solo cuestión de tiempo…

Por último, y dado que ‘Los otros’ está siendo calificada de “clásico”, es inevitable recordar otro título: ‘¡Suspense!‘ (‘The Innocents’). Y es que el film de Amenábar bebe de la obra maestra de 1961 realizada por Jack Clayton, que a su vez se basaba en la novela ‘Otra vuelta de tuerca’ (‘The Turn of the Screw’), de Henry James.