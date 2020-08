Para todos aquellos que llevábamos años deseando que todos esos rumores sobre la existencia del Snyder Cut de ‘Liga de la justicia’ fuesen reales, el lanzamiento de un primer tráiler en condiciones del proyecto en el marco de la pasada DC FanDome cayó como agua de mayo. Y no es para menos, porque los dos minutos y medio de avance dejan entrever que la miniserie de cuatro horas —o película, si tenemos tiempo y ganas— para HBO Max va a ofrecer una experiencia totalmente diferente a la que disfrutamos padecimos en cines el pasado 2017.

No obstante, entre escenas inéditas rescatadas de entre el material descartado para el montaje de Joss Whedon, un nuevo tratamiento del color que dice adiós a la horrenda saturación de la versión cinematográfica, y una vuelta al espíritu “dark and gritty” marca de la casa Snyder, puede que lo que más haya llamado la atención del fandom —y de los detractores del filme y su director, que los hay, y muchos— haya sido la elección musical que ha acompañado al metraje publicado.

Después de haberla utilizado en la soberbia —especialmente en su Ultimate Cut— ‘Watchmen’ de 2009, Zack Snyder ha optado por volver a deleitar nuestros tímpanos con el ‘Hallelujah’ de Leonard Cohen. Una decisión cuyos motivos, principalmente emocionales, ha explicado el propio cineasta en el podcast Reel In Motion:

Si nos remontamos al año 2017, recordaremos que el suicidio de su hija Autumn Snyder, fue el motivo principal que desligó a Zack Snyder de la producción de ‘Liga de la justicia’ e impulsó la entrada de Whedon a la misma. Pero por si dudásemos de la relación entre este hecho y la elección de ‘Hallelujah’, el artista Jay Oliva, que dibujó los storyboards de todos los proyectos del realizador para el DCEU, la confirmó en el siguiente tweet.

He knows a few more songs too! I’ve heard him time to time singing a tune or two…. in all seriousness, he chose that one because of the long road it took to get here and what it meant to his daughter’s memory during post production on the film.

— Jay Oliva (@jayoliva1) August 24, 2020