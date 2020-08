Liam Neeson se convirtió en uno de los grandes héroes de acción del cine reciente tras el éxito de ‘Venganza’, una película que sobre el papel podría haber pasado desapercibida con mucha facilidad. Sin embargo, fue un gran éxito que dio pie a dos secuelas ya que el actor participase en multitud de películas de dicho género.

Ahora Neeson ha aprovechado la campaña promocional de ‘Made in Italy’ para explicar cómo consiguió convencer a Luc Besson, productor y coguionista de ‘Venganza’, para conseguir el papel del ya mítico Bryan Mills en una entrevista concedida a EW:

Hicimos la primera ‘Venganza’ hace 13 años y justo había cumplido 55 cuando la acabamos. Mi querida y fallecida mujer y yo estábamos en un festival en Shanghai porque ella presentaba una película y Luc Besson era parte del jurado. Había leído el guion de ‘Venganza’ y me acerqué a él para decirle: “Mira, estoy seguro de no estar ni cerca de tu lista de actores para esto, pero fui boxeador, me encanta hacer las escenas de pelea y he hecho algunas películas de brujería con espadas y esas mierdas. Por favor, piensa en mí para esto”. A la hora de la verdad me lo ofrecieron y obviamente me sentí como un niño en una juguetería al hacerla, tratando con estos especialistas y trabajando en las escenas de acción y el entrenamiento con armas. Me encantó.

Eso no quita para que Neeson tuviese muy poca confianza en el posible éxito de ‘Venganza’, algo que ya había comentado en alguna ocasión. A fin de cuentas, no era una película que tuviera nada en especial sobre el papel, y el actor profundiza al respecto de la siguiente manera:

Lo he dicho antes y no quiero ofender a Robert Kamen, nuestro amarillo guionista y amigo mío, pero pensé: “Bueno, esto irá directo a vídeo. Un pequeño thriller europeo que quizá vaya bien un par de semanas en Francia y luego irá directo a vídeo”. Pero funcionó bien en Francia y luego fue directa a Corea del Sur, donde también lo hizo muy bien. Un día estaba en una llamada con mis sobrinos de Irlanda y me dijeron (pone voz de drogado”) “Um, Tío Liam, vimos tu película”. To dije: “¿Cuál?” y me respondieron “Um, ‘Venganza'”. Yo les dije: “¿Qué quieres decir? No podrías hacerlo visto” y me respondieron “Bueno, la descargamos de Corea del Sur”. Yo les dije: “¡No podéis hacer eso! ¿De qué habláis?”. Así que pensé: “Mis sobrinos están rompiendo la ley”, algo que me cabreó mucho y además me hizo pensar: “Bueno, ya está, si puedes descargarla, se acabó”. Pero Fox se hizo con ella y fueron muy inteligentes al hacer un buen tráiler y ponerlo durante varios eventos deportivos del país, lo cual la convirtió en un gran éxito. Recuerdo que el primer fin de semana llegó al número 3, la siguiente al 2 y luego al 1. Luego bajó al 4 y volvió a subir al 3. Tuvo un ciclo extraordinario. Así es como empezó, y luego hubo planes para una segunda y, por supuesto, para una tercera. Fue suerte, y tú necesitas algo de suerte en este negocio.